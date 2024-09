To Netflix έφερε στο «φως» την σκοτεινή ιστορία του Zona Divas: Πορνεία, εκβιασμοί και δολοφονίες συνοδών στην διεφθαρμένη Πόλη του Μεξικού

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, οι Μεξικάνες σκηνοθέτριες Astrid Rondero και Fernanda Valadez ρίχνουν φως στις γυναικοκτονίες των σεξεργατριών της υπηρεσίας escort με όνομα Zona Divas.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Caught in the Web: The Murder Behind Zona Divas» προσφέρει μια εις βάθος εξερεύνηση του σκοτεινού κόσμου των συνοδών, της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων στο Μεξικό.

Τα τέσσερα επεισόδια του ανατριχιαστικού ντοκιμαντέρ επικεντρώνονται στη συγκλονιστική υπόθεση των γυναικών που δολοφονήθηκαν ή έπεσαν θύματα της ιστοσελίδας Zona Divas, όπου συνοδοί και εργαζόμενες στο σεξ διαφήμιζαν τις υπηρεσίες τους για να προσελκύσουν πελάτες.

Η ιστοσελίδα Zona Divas, που άνοιξε για πρώτη φορά γύρω στο 2010, ήταν ουσιαστικά μια σκοτεινή και ανήθικη αγορά συνοδών, όπου ο καθένας μπορούσε να περιηγηθεί στα προφίλ των συνοδών και να επικοινωνήσει μαζί τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κάθε γυναίκα που ήθελε να εκθέσει και να διαφημίσει τον εαυτό της στο Zona Divas θα έπρεπε πρώτα να γράψει ένα email στον διαχειριστή, ο οποίος στη συνέχεια θα τους απαντούσε και θα τους ζητούσε να στείλουν φωτογραφίες τους μαζί με προσωπικά στοιχεία. Στη συνέχεια, η γυναίκα θα έπρεπε να καταβάλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ως ένα είδος συνδρομής. Αυτό το ποσό είχε να κάνει με τη σελίδα του ιστότοπου στην οποία ήθελε να εμφανίζεται το προφίλ της. Οι πρώτες σελίδες προφανώς κόστιζαν περισσότερο, καθώς δέχονταν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ οι τελευταίες φυσικά κόστιζαν λιγότερο.

Η Zona Divas υποχρέωνε επίσης καθεμία από τις γυναίκες να υπογράψει ένα συμβόλαιο πριν από την ανάρτηση του προφίλ τους στην ιστοσελίδα, με το οποίο συμφωνούσαν κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχε καμία σεξουαλική εκμετάλλευση και ότι ποτέ δεν θα εξαναγκάζονταν σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την θέληση τους. Σύμφωνα με τους επίσημους όρους του ιστότοπου, η επαγγελματική συμφωνία μεταξύ της σελίδας και των γυναικών ήταν απλώς αυτή της διαφήμισης, πράγμα που σημαίνει ότι χρέωναν τις γυναίκες μόνο για τον διαφημιστικό χώρο στον ιστότοπό τους και τίποτα άλλο. Υπήρχαν φυσικά ερωτήματα για το αν ο ιστότοπος χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία κυκλώματος πορνείας, με τον δημιουργό της ιστοσελίδας να υποστηρίζει ότι όλες οι καταγγελίες ήταν αβάσιμες, καθώς ο μόνος ρόλος της Zona Divas ήταν η διαφήμιση.

Ωστόσο, πίσω από όλο αυτό το αγγελικά πλασμένο πλαίσιο της νομιμότητας και των αυστηρών συμβολαίων, η ιστοσελίδα Zona Divas εμπλέκεται σε ορισμένες εξαιρετικά σκοτεινές και εγκληματικές συναλλαγές. Κατ' αρχάς, οι περισσότερες γυναίκες με προφίλ στον ιστότοπο προέρχονταν από γειτονικές χώρες της Νότιας Αμερικής, πράγμα που σημαίνει ότι η Zona Divas εκμεταλλευόταν την απελπισία όσων γυναικών ήθελαν μια καλύτερη ζωή μακριά από τα ταραγμένα έθνη τους.

Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες στρατολογήθηκαν στην πραγματικότητα στις χώρες τους, καθώς τους υποσχέθηκαν τίμια και νόμιμη εργασία στο Μεξικό. Μόνο κατά την είσοδό τους στο Μεξικό τους είπαν ότι έπρεπε να εργαστούν ως συνοδοί, πράγμα που έκανε αδύνατη την επιστροφή τους και πολύ δύσκολη την άρνηση τους.

Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές έλαβαν κάποια χρήματα από τους διακινητές για τα πρώτα έξοδα και στη συνέχεια οι επιτήδειοι ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα αυτά έπρεπε να τους επιστραφούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να τις εκβιάζουν για πάρα πολύ καιρό. Τα διαβατήριά τους αφαιρέθηκαν, το ίδιο και η δυνατότητά τους να μετακινούνται ελεύθερα, καθώς οι γυναίκες μεταφέρονταν πάντα από έναν ειδικό οδηγό και μόνο σε συγκεκριμενα ξενοδοχεία. Μαζί με τη σωματική εκμετάλλευση, είχαν να αντιμετωπίσουν και οικονομικό εκβιασμό μέσω του ενοικίου και των χρεώσεων για φαγητό και άλλες ανέσεις.

