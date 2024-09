Πόσο θα κόστιζε το διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο ή της Μόνικα Γκέλερ αν κάποιος έμενε εκεί πραγματικά;

Αν η Μόνικα Γκέλερ ήταν υπαρκτό πρόσωπο και ζούσε στην πραγματικότητα στο διαμέρισμα της σειράς, θα το άντεχε οικονομικά;

Όταν βλέπαμε για πρώτη φορά τα Φιλαράκια, πολλές φορές είχαμε κάνει την σκέψη πως θα θέλαμε να ζούσαμε στο διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ. Δεν του έλειπε τίποτα, τα είχε πραγματικά όλα. Το ίδιο ίσχυε και για το διαμέρισμα της Κάρι Μπράτσο στο Sex and the city. Όταν πάλι βλέπαμε Home Alone, σκεφτόμασταν τι ωραία που θα ήταν να είχαμε κι εμείς εσωτερική σκάλα και να χανόμασταν στους διαδρόμους του σπιτιού από τους γονείς μας. Όπως καταλαβαίνετε, τα σπίτια στις σειρές και τις ταινίες, παίζουν σημαντικό ρόλο ως σκηνικά.

Αν όμως τελικά δεν ήταν απλά σκηνικά ή σπίτια που δανείστηκαν για τις ανάγκες μιας ταινίας και οι πρωταγωνιστές που είδαμε και αγαπήσαμε, ζούσαν πραγματικά σε αυτά, θα μπορούσαν άραγε να τα βγάλουν πέρα οικονομικά με τις δουλειές που έκαναν; Μια ενδιαφέρουσα μελέτη που εντοπίσαμε στους New York Times, έδωσε την απάντηση.

