Το μυστήριο στο Βερολίνο που έχει ενθουσιάσει τους αρχαιολόγους: Ανακάλυψαν ιαπωνικό σπαθί κάτω από κελάρι

Η προέλευση του σπαθιού και το πώς βρέθηκε θαμμένο σε ένα κελάρι που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου παραμένουν ένα μυστήριο.

Ένα μυστήριο αιώνων αναδύθηκε από την καρδιά του Βερολίνου, αφού οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα σπαθί σαμουράι θαμμένο κάτω από τα ερείπια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το σπαθί, το οποίο αναγνωρίστηκε ως wakizashi, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό κοντό σπαθί, βρέθηκε στην παλαιότερη πλατεία της πόλης, Molkenmarkt, σε αυτό που κάποτε ήταν ένα κελάρι πριν το κτίριο από πάνω καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το σπαθί, το οποίο χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε διάφορα στρατιωτικά αντικείμενα που πετάχτηκαν βιαστικά στο τέλος του πολέμου. Το κελάρι, γεμάτο με συντρίμμια από τα ερείπια, θάφτηκε αργότερα κάτω από έναν δρόμο τη δεκαετία του 1960. Οι αρχαιολόγοι έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν το ιαπωνικό όπλο, πάνω από 8.000 χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του, θαμμένο κάτω από το έδαφος του Βερολίνου.

