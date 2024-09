«Είναι ανατριχιαστικό»: Βίντεο αποκαλύπτει τι μπορεί να πάθει κάποιος όταν χρησιμοποιεί οδοντογλυφίδα για να καθαρίσει τα δόντια του (vid)

Σοκαρισμένοι έχουν μείνει αρκετοί χρήστες του διαδικτύου με ένα βίντεο που απεικονίζει τους κινδύνους που υπάρχουν μετά τη χρήση οδοντογλυφίδας για να καθαρίσει κάποιος τα δόντια του.

Ένα πρόσφατο βίντεο προσομοίωσης έχει προκαλέσει ένα κύμα ανησυχίας σχετικά με την κοινή πρακτική της χρήσης οδοντογλυφίδων για τον καθαρισμό των δοντιών, δείχνοντας γιατί αυτή η φαινομενικά ακίνδυνη συνήθεια μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Το βίντεο που μοιράστηκε από τον YouTuber Zack D Films, αναδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση οδοντογλυφίδων, αφήνοντας τους θεατές να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους στην οδοντική υγιεινή.

Ενώ οι οδοντογλυφίδες μπορεί να αποτελούν βασικό στοιχείο σε πολλά εστιατόρια, που συχνά βρίσκονται δίπλα στον λογαριασμό στο τέλος του γεύματος, οι ειδικοί προειδοποιούν τώρα ότι μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστες όσο φαίνονται. Σύμφωνα με το βίντεο, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν οδοντογλυφίδες για να απομακρύνουν το φαγητό από τα δόντια τους, αλλά αυτή η γρήγορη λύση μπορεί να προκαλέσει ακούσια ζημιά τόσο στα ούλα όσο και στα δόντια.

Why You Shouldn't Use Toothpicks 😬 pic.twitter.com/S42s1TXNjG