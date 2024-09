Ο Τζάστιν Τιμπερλέικ δήλωσε ένοχος για οδήγηση σε κατάσταση μέθης και καταδικάστηκε σε κοινωφελή εργασία

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο δικαστής του επέβαλε πρόστιμο και 25 ώρες κοινωφελούς εργασίας. Είναι επίσης υποχρεωμένος να κάνει μια δημόσια δήλωση για την οδική ασφάλεια.

Σε κοινωφελή εργασία καταδικάστηκε ο Αμερικανός ποπ σταρ Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επειδή συνελήφθη να οδηγεί σε κατάσταση μέθης τον περασμένο Ιούνιο.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός συνελήφθη ένα βράδυ του Ιουνίου ενώ οδηγούσε μια BMW στο προάστιο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης αλλά δεν κατάφερνε να διατηρήσει το όχημα στη «σωστή» πορεία, ανέφερε η αστυνομία. Τα μάτια του «ήταν κόκκινα και η ανάσα του μύριζε αλκοόλ», σύμφωνα με την έκθεση των αστυνομικών.

Justin Timberlake has pleaded guilty to impaired driving in DWI case.



He will pay a fine of $500 and do 25 hours of community service. pic.twitter.com/TbhBlU76yX