Παχύσαρκος γάτος προσπάθησε να δραπετεύσει από κέντρο διατροφής: Παγιδεύτηκε σε ράφι παπουτσιών (vid)

Ένα παχύσαρκο αιλουροειδές, 17 κιλών, προσπάθησε να δραπετεύσει από ένα κέντρο διατροφής. Στην προσπάθεια του παγιδεύτηκε σε ένα ράφι παπουτσιών.

Ένας παχουλός γάτος με το όνομα Kroshik, που μεταφράζεται στα ρωσικά ως «Crumbs», βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά την προσπάθειά του να αποδράσει από ένα κέντρο διατροφής στο Περμ της Ρωσίας.

Το παχύσαρκο αιλουροειδές, που ζυγίζει το ιλιγγιώδες βάρος των 17 κιλών, παγιδεύτηκε σε ένα ράφι παπουτσιών, ενώ έκανε μια προσπάθεια να δραπετεύσει.

Kroshik, a cat from Perm, has ballooned to 17 kilograms due to overfeeding by his owners.



Rescued by the "Matroskin" shelter, Kroshik was so overweight he could barely walk.



Now, he's on a tailored rehabilitation program, including underwater treadmill…

Η απόδραση του Kroshik συνέβη σε ένα κέντρο αποκατάστασης, όπου είχε τεθεί σε αυστηρή δίαιτα και πρόγραμμα άσκησης. Οι φωτογραφίες από τη σκηνή δείχνουν τον παχύσαρκο γάτο σφηνωμένο αμήχανα ανάμεσα στα κάγκελα ενός ραφιού παπουτσιών, με το πρόσωπό του χωμένο σε ένα καταγάλανο μπλε παπούτσι.

«Ο Kroshik... προκάλεσε φασαρία και δραπέτευσε σήμερα», έγραψε η Ekaterina Bedakova, ειδικός αποκατάστασης στο κέντρο, σε ανάρτηση στο Telegram στις 11 Σεπτεμβρίου.

The 17 kilogram #cat #Kroshik, who was put on a forced diet by doctors, tried to escape from the clinic, but... got stuck in a shoe rack. pic.twitter.com/PGvaBi3e9V September 12, 2024

Το ταξίδι του Kroshik προς την απώλεια βάρους κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Το παχύσαρκο γατάκι ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά πριν από μια εβδομάδα στο υπόγειο ενός ρωσικού νοσοκομείου, όπου είχε υπερσιτιστεί από το καλοπροαίρετο προσωπικό.