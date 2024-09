Αρχαιολόγος στη Γαλλία ανακάλυψε πέντε δόντια ενός Νεάντερταλ: Το μυστήριο που προσπαθούν να λύσουν οι ειδικοί

Τα δόντια, που βρέθηκαν στο βραχώδες καταφύγιο της κοιλάδας του Ροδανού, αρχικά δημιουργούσαν ένα σημαντικό πρόβλημα.

Το 2015, ο αρχαιολόγος Ludovic Slimak έκανε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη σε ένα βραχώδες καταφύγιο στην κοιλάδα του Ροδανού της Γαλλίας: πέντε δόντια Νεάντερταλ, τα πρώτα άθικτα υπολείμματα του αρχαίου είδους που βρέθηκαν στη χώρα από το 1979. Τα λείψανα αυτά, που ονομάστηκαν «Thorin», κρατήθηκαν μυστικά για σχεδόν μια δεκαετία, καθώς ο Slimak και η ομάδα του πάλευαν με τις αινιγματικές συνέπειες του ευρήματός τους - ένα ταξίδι που έφερε τους ειδικούς του αρχαίου DNA αντιμέτωπους με τους αρχαιολόγους σε μια προσπάθεια να λύσουν ένα μυστήριο που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

Τα δόντια, που βρέθηκαν στο βραχώδες καταφύγιο της κοιλάδας του Ροδανού, αρχικά δημιουργούσαν ένα σημαντικό πρόβλημα. Η γενετική ανάλυση έδειχνε ότι ο Νεάντερταλ γνωστός ως Thorin ήταν ηλικίας 105.000 ετών. Ωστόσο, το αρχαιολογικό πλαίσιο του ευρήματος υποδείκνυε μια πολύ πιο πρόσφατη ηλικία, κάπου μεταξύ 40.000 και 50.000 ετών.

Cave discovery in France may explain why Neanderthals disappeared, scientists say

