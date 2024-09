Οι δημιουργοί περιεχομένου στο OnlyFans κέρδισαν περισσότερα χρήματα από τους παίκτες του NBA: Η διαφορά των 1,7 δισ. δολαρίων

Οι τεράστιες δυνατότητες του OnlyFans είναι εμφανείς, με τους κορυφαίους δημιουργούς να εισπράττουν συνεχώς τεράστια ποσά από τους συνδρομητές τους.

Μια πρόσφατα έρευνα αποκάλυψε μια εκπληκτική σύγκριση: οι δημιουργοί περιεχομένου στο OnlyFans κέρδισαν συλλογικά σημαντικά περισσότερα χρήματα από ό,τι όλοι οι παίκτες του NBA μαζί πέρυσι, αναδεικνύοντας πόσο προσοδοφόρα μπορεί να είναι μια καριέρα στην πλατφόρμα. Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι δημιουργοί του OnlyFans κέρδισαν το 2023 το εντυπωσιακό ποσό των 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια τα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια που κέρδισαν οι παίκτες του NBA κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023/24.

Πώς μπορούν οι δημιουργοί του OnlyFans να κερδίσουν περισσότερα από τους κορυφαίους αστέρες του μπάσκετ; Η απάντηση βρίσκεται στον τεράστιο όγκο των δημιουργών περιεχομένου σε σύγκριση με τον αριθμό των παικτών του NBA. Ενώ το ΝΒΑ έχει περιορισμένη δεξαμενή παικτών, το OnlyFans διαθέτει έναν τεράστιο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δημιουργών περιεχομένου, ο καθένας από τους οποίους συμβάλλει στα τεράστια έσοδα της πλατφόρμας. Το εύρος των εσόδων στο OnlyFans ποικίλλει ευρέως, αλλά με έναν μεγάλο αριθμό δημιουργών που δημιουργούν συλλογικά δισεκατομμύρια, η πλατφόρμα έχει αποδειχθεί χρυσωρυχείο.

Για παράδειγμα, ορισμένοι από τους κορυφαίους δημιουργούς στο OnlyFans έχουν γίνει πολυεκατομμυριούχοι, αποφέροντας ποσά που επισκιάζουν ακόμη και τους υψηλότερους μισθούς του NBA. Η πρώην σταρ της Disney Bella Thorne φέρεται να κερδίζει περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια το μήνα στην πλατφόρμα, γεγονός που την τοποθετεί εύκολα πάνω από κάθε παίκτη του NBA στη λίστα των αποδοχών. Οι τεράστιες δυνατότητες του OnlyFans είναι εμφανείς, με τους κορυφαίους δημιουργούς να εισπράττουν συνεχώς τεράστια ποσά από τους συνδρομητές τους.

Ακόμα και λιγότερο διάσημοι δημιουργοί του OnlyFans έχουν καταφέρει να βγάλουν σημαντικά χρήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πάρτε, για παράδειγμα, την Bonnie Blue, η οποία μοιράστηκε ότι έβγαλε 250.000 δολάρια σε μόλις 21 ημέρες, αναλαμβάνοντας μια μοναδική πρόκληση να κοιμηθεί με 122 «φοιτητές» κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών. Η ιστορία της αποτελεί παράδειγμα για το πώς το OnlyFans παρέχει ευκαιρίες στους δημιουργούς να αξιοποιήσουν εξειδικευμένο περιεχόμενο και προσωπικό branding.

2023 left us stunned 🤯: OnlyFans creators outearned the entire NBA with $6.6 billion compared to $4.9 billion in payrolls. What does this shift mean for our economy and the jobs we’ll seek in the future? Are content creators redefining professional success? #FutureOfWork… pic.twitter.com/mVccN0yF7k