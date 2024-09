Μια νέα μελέτη έριξε φως στο τσουνάμι που προκλήθηκε μετά από κατολίσθηση.

Μια κολοσσιαία κατολίσθηση που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή εξαπέλυσε ένα «μεγα-τσουνάμι» σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Γροιλανδίας, προκαλώντας τη δόνηση της Γης για εννέα ημέρες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Αυτό το σεισμικό γεγονός, που συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο, είδε ένα γιγαντιαίο κύμα να κατρακυλά επανειλημμένα μπρος-πίσω σε ένα φιόρδ, δημιουργώντας παγκόσμιες δονήσεις που μέχρι τώρα προβλημάτιζαν τους επιστήμονες.

Η μελέτη, στην οποία συμμετέχουν ερευνητές από το University College του Λονδίνου (UCL), εντόπισε την κίνηση του νερού από την τεράστια αυτή κατολίσθηση ως την πηγή ενός μυστηριώδους σεισμικού σήματος που διήρκεσε εννέα ημέρες. Το γεγονός δεν έγινε αντιληπτό από ανθρώπινο μάτι, αλλά το επακόλουθό του ήταν αλάνθαστο: μια κορυφή βουνού ύψους 1,2 χιλιομέτρων κατέρρευσε στο φιόρδ Ντίκσον, μια απομακρυσμένη περιοχή της Γροιλανδίας. Η πρόσκρουση προκάλεσε μια τεράστια ανάσχεση νερού, που έφτασε μέχρι και 200 μέτρα στον αέρα, και ένα κύμα ύψους μέχρι και 110 μέτρων.

