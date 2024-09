Aπόδειξη του 2001 ίσως να δείχνει την τελευταία αγορά που έγινε στο Κέντρο Εμπορίου: Τυπώθηκε 9 λεπτά μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους

Μια απόδειξη που κάθε χρόνο κάνει τον γύρο του διαδικτύου θυμίζει σε όλους μία από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

Μια απόδειξη δείχνει ίσως την τελευταία αγορά που πιστεύεται ότι έγινε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου πριν καταστραφούν ολοσχερώς οι δίδυμοι πύργοι.

Είκοσι τρία χρόνια μετά, οι ΗΠΑ δεν ξεχνούν μία από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία τους, όταν δύο αεροπλάνα που είχαν καταλάβει εξτρεμιστές ισλαμιστές της Αλ Κάιντα έπεσαν πάνω στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Η στιγμή συγκλόνισε όχι μόνο τους Αμερικανούς αλλά τον πλανήτη. Ο κόσμος άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Τρομοκράτες της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερις εμπορικές πτήσεις και σκόρπισαν τον θάνατο. Τα δύο αεροπλάνα καρφώθηκαν στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, το τρίτο στο Πεντάγωνο και το τέταρτο συνετρίβη σε χωράφι στην Πενσιλβάνια.

Το πρώτο αεροπλάνο - η πτήση 11 - αναφέρθηκε ότι χτύπησε μεταξύ των ορόφων 93 και 99 της βόρειας πλευράς του Βόρειου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 8:46 π.μ..

Ωστόσο, μια απόδειξη που ήρθε αργότερα στο φως της δημοσιότητας και τυπώθηκε σε ένα από τα καταστήματα του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου είχε χρονοσήμανση στις 8:55 π.μ. - εννέα λεπτά μετά την πρώτη επίθεση!

A receipt for what is likely the last sale made at the World Trade Center, two magnets purchased on September 11, 2001, nine minutes after the first plane struck. pic.twitter.com/dhmr9vLdG7