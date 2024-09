Νέα τεράστια προωθητική ενέργεια του PlayStation με εκπτώσεις σε PS4 και PS5 games

Νέες εκπτώσεις για το PlayStation και τις δύο κονσόλες του.

Η Sony ξεκίνησε ένα νέο κύμα εκπτώσεων για παιχνίδια PS4 και PS5 με τίτλο Planet of the Discounts.

Από το όνομα και μόνο είναι σαφές πως έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο κύμα προσφορών σε μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης games για τα PS4 και PS5 που θα διαρκέσει έως και τις 25 Σεπτεμβρίου.

Μέσα στα παιχνίδια που προσφέρονται είναι τίτλοι όπως τα Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen Bundle, Grand Theft Auto V (PS4 & PS5), Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition, Sea of Thieves, UFC 5, Resident Evil 4, Alan Wake 2, God of War Ragnarok, Diablo IV, Tekken 8 Deluxe Edition, Assassin’s Creed Mirage, Shin Megami Tensei V: Vengeance και Hell Let Loose.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές με ένα click εδώ, ή μέσα από το ειδικό μενού του PlayStation Store στην κονσόλα σας.