Τόσο θα κοστίζουν τα iPhone 16 στην Ελλάδα

Ποιες είναι οι τιμές των iPhone 16 στην Ελλάδα

Τα iPhone 16 είναι στην επικαιρότητα λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή τους και μετράμε αντίστροφα για το λανσάρισμα στις πρώτες αγορές του πλανήτη. Μέσα σε αυτές είναι και η ελληνική και ήδη έχουμε τις επίσημες τιμές.

Να σημειώσουμε πως οι προ-παραγγελίες ξεκινούν επίσημα την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και η πώλησή τους αρχίζει μία εβδομάδα μετά, στις 20 του μήνα.

Όπως μπορούν να δουν οι πιο παρατηρητικοί, οι τιμές είναι ακριβώς ίδιες με αυτές των iPhone 15, κάτι που είναι λογικό μιας και οι αλλαγές από γενιά σε γενιά δεν είναι τεράστιες.

Τα iPhone 16 ξεκινούν από τα 979 ευρώ και φτάνουν έως και τα 2019 ευρώ, στη μεγαλύτερη χωρητικότητα και μεγαλύτερη έκδοση.

Αναλυτικά οι τιμές έχουν ως εξής.

iPhone 16

- iPhone 16 128GB - €979

- iPhone 16 256GB - €1.119

- iPhone 16 512GB - €1.369

iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Plus 128GB - €1.139

- iPhone 16 Plus 256GB - €1.269

- iPhone 16 Plus 512GB - €1.529

iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Pro 128GB - €1.239

- iPhone 16 Pro 256GB - €1.369

- iPhone 16 Pro 512GB - €1.629

- iPhone 16 Pro 1TB - €1.889