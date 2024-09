Συγκλονιστικό βίντεο αποκαλύπτει τι είδε ο μοναδικός Αμερικανός στο διάστημα την 11η Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης (vid)

Η ιστορία ενός αστροναύτη χρησιμεύει ως υπενθύμιση του πόσο βαθιά επηρέασαν τα γεγονότα εκείνης της ημέρας τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονταν.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, μια μέρα που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων, ένας Αμερικανός είδε τη φρίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων από ένα μοναδικό και σπαρακτικό σημείο - το διάστημα.

Ο αστροναύτης Frank Culbertson, ο μοναδικός Αμερικανός που βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) εκείνη τη μοιραία ημέρα, είχε μια ζοφερή εικόνα των συνεπειών ενός από τα πιο καταστροφικά γεγονότα στην ιστορία.

23 χρόνια συμπληρώνονται από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και οι μνήμες της τραγωδίας συνεχίζουν να προκαλούν έντονα συναισθήματα. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν τις ειδήσεις στις τηλεοράσεις τους, τις άκουγαν στο ραδιόφωνο ή τις διάβαζαν στις εφημερίδες, ο Culbertson παρακολουθούσε από ψηλά, από τη χαμηλή γήινη τροχιά του ISS, όπου είχε καθαρή θέα της Γης.

NASA astronaut Frank Culbertson was aboard the International Space Station on Sept. 11, 2001; he took this photo of New York City, and many others, on the day of the attacks. Today, we remember the heroes, the survivors, and the lives lost on 9/11: https://t.co/xRoVXwgo4g pic.twitter.com/qVr6g1XIOu