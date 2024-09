Βογιατζής: «Ο δικηγόρος του Μελ Γκίμπσον μου είπε "πόσα θες για να φύγεις χωρίς να πεις κουβέντα;"» (vid)

Ο Γιώργος Βογιατζής διηγήθηκε στιγμές από τη περιπετειώδη ζωή του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, Γιώργος Βογιατζής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη μιλώντας για την πολυτάραχη ζωή του.

«Πίστευα στον εαυτό μου, δεν πίστευα στην τύχη. Όπως πριν μιλήσατε για το Καϊάφα με τον Μελ Γκίμπσον. Είχα κλείσει, τέσσερις ώρες μακιγιάζ κάθε μέρα. Είχε μεγάλη πλάκα. Με έφερνε κάθε μέρα στο γύρισμα. Μια μέρα λέει σε έναν τεχνικό "Θέλω να δω τον Γιώργο σε ένα γαϊδουράκι" και του είπε "Έχω κάνει ταινίες με τον Γιώργο, δεν έχει πρόβλημα". Κάθε πρωί όταν έφτανα στο γύρισμα, πήγαινε στη γυναίκα μου και της έλεγε "Do I know you?" και του λέω "Μελ,χθες φάγαμε μαζί", την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά έκανε κάτι καλό. Είμαστε όλοι σε ένα ξενοδοχείο εκτό απ' αυτόν. Έμενε σε ένα δικό του, στο οποίο έμενε και η Μόνικα Μπελούτσι και ξαφνικά μου λέει "Μπορείς να έρθεις σε αυτό το ξενοδοχείο, να μείνεις μαζί γιατί έφυγε ο παπάς που είχα μαζί μου". Στο τέλος ενός γυρίσματος μου είπε να κάνουμε πρόβα στην πιο δύσκολη σκηνή. Ευτυχώς είχα μάθει όλα τα λόγια μου (στην αραμαϊκή γλώσσα) και χειροκροτεί το κοινό και αυτός όχι. Τον ρώτησα "τι έγινε;" και μου απάντησε ότι δεν τον έφτυσες (στην ταινία τον Ιησού). Τότε μου είπε "Εγώ θέλω γλοιώδη τον Καϊάφα και δεν σε βλέπω γλοιώδη". Μετά από αυτό το περιστατικό συναντηθήκαμε στην υποδοχή του ξενοδοχείου. Πριν από τη συνάντηση μας με παίρνει τηλέφωνο ο δικηγόρος του και μου λέει, "Πόσα θες να σηκωθείς να φύγεις, χωρίς να πεις κουβέντα"».

«Παραήταν παίδαρος εκείνη την εποχή»

Ο ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στη μεγάλη καριέρα του και στον απίθανο τρόπο που βρέθηκε στον «Ζορμπά», ενώ είχαν ήδη προσλάβει άλλον ηθοποιό.

Όπως ανέφερε όλα έγιναν εντελώς τυχαία, καθώς εκείνος από έφηβος πήγαινε να δει γυρίσματα ταινιών. Η επιμονή του Γιώργου Βογιατζή και μία φιγούρα που πήγε να κάνει στο κορίτσι του, τον έφεραν τελικά μπροστά στις κάμερες.

«Ως πιτσιρικάς είχα μπει στα κρυφά να δω ένα γύρισμα της Βουγιουκλάκη στο Σύνταγμα και ήταν ένας κύριος που μιλούσε εγγλέζικα και δεν τον καταλάβαιναν, οπότε προθυμοποιήθηκα εγώ που ήξερα, για να τον εξυπηρετήσω. Όταν του είπα ότι είμαι ηθοποιός λέει: “Γιατί δεν έρχεστε να δείτε τον Κακογιάννη που κάνει τον Ζορμπά;”. Πήγα αμέσως εκεί, μου άνοιξε η αδερφή του, με... έβρισε κι έφυγα!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βογιατζής.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Βογιατζής, χρειάστηκε ακόμα μία επίσκεψη σε γυρίσματα για να πάρει τον ρόλο: «Μια μέρα βάδιζα με μία κοπέλα στη Βασιλίσσης Σοφίας και βλέπω “20th Century Fox, Zorba the Greek”. Για να κάνω φιγούρα στο κορίτσι λέω, “Κάτσε να πάω να χαιρετήσω τον Κακογιάννη” - δεν τον ήξερα! Πήγα μέσα, βγαίνει αυτός ο κύριος που είχα γνωρίσει, μου λέει “Τώρα ήρθες; Φεύγουμε για Κρήτη”. Και όπως πάω να φύγω, βγαίνει ο Κακογιάννης με τον διευθυντή φωτογραφίας, ρωτάει ποιος είμαι και βρίζει. Λέει “Τώρα μου τον έφερες; Δεν σου είχα πει πως τον ήθελα;”».

«Έπαθα πλάκα, τα είχα χαμένα. Κάναμε το δοκιμαστικό και δεν ήμουν 18 ετών, έπρεπε να υπογράψει η μάνα μου. Τους λέω “Έχετε άλλο ηθοποιό” και μου λένε “Δεν πειράζει, θα τον πληρώσουμε”. Καμία σχέση με εμένα, πολύ ωραίο παιδί, ο Άλκης Γιαννακάς. Παραήταν παίδαρος εκείνη την εποχή, είχε δίκιο ο Κακογιάννης», αποκάλυψε σχετικά ο Γιώργος Βογιατζής.

«Η μητέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν η βοηθός μου»

Ο Γιώργος Βογιατζής μίλησε μεταξύ άλλων και για τη γνωριμία του με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

«Έχει ταλέντο το παιδί. Είχα μια σχέση με τη μητέρα του, με εξυπηρετούσε σε αρκετά πράγματα στο Λος Άντζελες που δεν ήξερα. Κατά κάποιον τρόπο ήταν βοηθός μου».

Συνέχισε λέγοντας: «Μια μέρα είχε χαλάσει το αυτοκίνητο της και είχα πάει να την πάρω από το σπίτι. Έμενε στη χειρότερη συνοικία στο Λος Άντζελες, σε μια τρύπα αλλά αυτό το παιδάκι ήταν πάντα πεντακάθαρο, ήταν σαν αγγελάκι. Εκείνη την ημέρα με ρώτησε, "Να πάω τον μικρό να κάνει κανένα διαφημιστικό" και της λέω "Δείξτο μου". Ήταν καταπληκτικός, καλύτερος από όλα τα παιδάκια. Της είπα ότι ο μικρός έχει ταλέντο. Ούτε είκοσι μέρες μετά ήρθε με το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μου και μου λέει "Γιώργο μου, θα σου στείλω μια φίλη μου γιατί πλέον είμαι εκατομμυριούχος". Μου είπε ότι ο μικρός βρήκε ρόλο με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και θα μου δώσουν 25.000 δολάρια και άλλαξε τη ζωή της. Δεν τους ξαναείδα».