Επιστήμονες στην Κίνα χρησιμοποίησαν το πιο ισχυρό ραντάρ στον κόσμο: Τα μυστήρια φαινόμενα που εντόπισαν πάνω από τις Πυραμίδες της Γκίζας (vid)

Η ανίχνευση αυτών των φυσαλίδων πάνω από τις πυραμίδες είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη λόγω της μεγάλης απόστασης.

Επιστήμονες που χρησιμοποίησαν ένα σύστημα ραντάρ στην Κίνα εντόπισαν μυστηριώδη φαινόμενα πάνω από τις Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, αποκαλύπτοντας παράξενες «φυσαλίδες» που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Τα νέα αυτά ευρήματα έρχονται να προστεθούν στη μακροχρόνια ίντριγκα γύρω από τις πυραμίδες, οι οποίες ανέκαθεν αποτελούσαν πηγή γοητείας λόγω των πολλών θεωριών και μυστηρίων σχετικά με την κατασκευή τους και το τι μπορεί να κρύβουν.

