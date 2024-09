Συμμορία από πεινασμένες ενυδρίδες επιτέθηκε σε δρομέα: Την περικύκλωσαν και της έσκισαν το δέρμα (vid)

Αυτό το τρομακτικό περιστατικό υπογραμμίζει τον πιθανό κίνδυνο που ενέχουν οι συναντήσεις με άγρια ζώα, ακόμη και με ζώα που συνήθως θεωρούνται ακίνδυνα.

Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από μια συμμορία ενυδρίδων ενώ βρισκόταν έξω για τρέξιμο στη Σαμπάχ της Μαλαισίας.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου στο πάρκο αναψυχής Tanjung Aru, όπου ένα κοπάδι από οκτώ πεινασμένες ενυδρίδες όρμησε στην περιοχή σε αναζήτηση τροφής. Όταν εντόπισαν τη γυναίκα, τα ζώα την περικύκλωσαν γρήγορα και εξαπέλυσαν επίθεση, σκίζοντας το δέρμα της με τα κοφτερά δόντια τους.

Kota Kinabalu: A woman was reportedly injured after being attacked by otters while jogging in Tanjung Aru early Wednesday. pic.twitter.com/3uvnz50xl8

Οι ενυδρίδες δάγκωσαν τα πόδια της γυναίκας, αφήνοντάς της αρκετές βαθιές πληγές. Οι ενοχλητικές εικόνες από τη σκηνή την δείχνουν να κάθεται σε ένα πεζοδρόμιο, εμφανώς ταλαιπωρημένη, με τα χέρια και τα πόδια της καλυμμένα με αίμα. Η σοβαρότητα των τραυμάτων της είναι εμφανής από τις βαθιές χαρακιές που σημαδεύουν τα πόδια της, και η ίδια έκλαιγε καθώς περίμενε βοήθεια.

Ανατριχιαστικά πλάνα που τραβήχτηκαν λίγο μετά την επίθεση δείχνουν την ίδια ομάδα ενυδρίδων να τρέχει σε έναν χώρο στάθμευσης κοντά στον χώρο αναψυχής, λίγα λεπτά μετά τη βίαιη συνάντηση.

