Στις 16 Σεπτεμβρίου έρχονται τα iOS 18, macOS 15, iPadOS 18 και watchOS 11

Πριν τα iPhone 16, έρχονται και οι νέες εκδόσεις iOS, macOS, iPadOS και watchOS

Τα iPhone 16 έρχονται στις 20 Σεπτεμβρίου, αλλά οι νεότερες εκδόσεις των λειτουργικών της Apple αναμένονται λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 16 του μήνα.

Μέσω του επίσημου site της εταιρείας ανακοινώθηκε μετά το τέλος του iPhone 16 event πως τα iOS 18, macOS 15, iPadOS 18 και watchOS 11 αναμένονται στις 16 του μήνα για να προσθέσουν βελτιώσεις και νέες λειτουργίες.

Σε ό,τι αφορά πάντως τα της τεχνητής νοημοσύνης, οι λειτουργίες του Apple Intelligence θα προστεθούν αργότερα στα smartphones της εταιρείας, αλλά θα υποστηρίζονται μόνο στα πιο πρόσφατα μοντέλα, όπως τα iPhone 15 Pro, iPhone 16 και iPhone 16 Pro.

Τα μοντέλα iPhone που θα είναι συμβατά με το iOS 18 είναι τα: iPhone XR, iPhone XS και XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro και 11 Pro Max, iPhone 12 και 12 mini, iPhone 12 Pro και 12 Pro Max, iPhone 13 και 13 mini, iPhone 13 Pro και 13 Pro Max, iPhone 14 και 14 Plus, iPhone 14 Pro και 14 Pro Max, iPhone 15 και 15 Plus, iPhone 15 Pro και 15 Pro Max, iPhone 16 και 16 Plus, iPhone 16 Pro και 16 Pro Max, iPhone SE (2ης γενιάς) και iPhone SE (3ης γενιάς).

Τα μοντέλα iPad που θα λάβουν το iPadOS 18 είναι τα: iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9-inch (3ης γενιάς κι έπειτα), iPad Pro 11-inch (1ης γενιάς κι έπειτα), iPad Air (M2), iPad Air (3ης γενιάς κι έπειτα), iPad (7ης γενιάς κι έπειτα) και iPad mini (5ης γενιάς κι έπειτα).