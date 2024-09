Παρουσιάζεται εντός της ημέρας το PS5 Pro

Η Sony ανακοινώνει σύντομα το PS5 Pro.

Οι φήμες για το PS5 Pro υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό και φαίνεται πως η Sony θα το ανακοινώσει σύντομα.

Η ιαπωνική εταιρεία έχει προγραμματίσει και ανακοινώσει μια «τεχνική παρουσίαση για το PS5” σήμερα, με παρουσιαστή τον αρχιτέκτονα των πρόσφατων συστημάτων της, Mark Cerny.

Tune in tomorrow for a PlayStation 5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny



The 9-minute stream begins September 10 at 8:00am PT / 4:00pm BST. Full details: https://t.co/VC31WS9VYd pic.twitter.com/qGUF0Yj9Ia