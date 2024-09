Κέιτ Μίντλετον: «Τελείωσα με τις χημειοθεραπείες, το ταξίδι του καρκίνου είναι πολύπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο» (vid)

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο από τις οικογενειακές διακοπές με τον Γουίλιαμ και τα παιδιά.

Η Κέιτ Μίντλετον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την προληπτική χημειοθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για τον καρκίνο και ότι θα πραγματοποιήσει λίγες από τις δημόσιες υποχρεώσεις της αργότερα φέτος, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι ο δρόμος μέχρι την πλήρη ανάρρωσή της θα είναι μακρύς.

Η 42χρονη πριγκίπισσα υποβλήθηκε τον Ιανουάριο σε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι έπασχε από καρκίνο. Έκτοτε, υποβάλλεται σε θεραπεία.

«Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, δεν μπορώ να σας εκφράσω την ανακούφισή μου που ολοκλήρωσα επιτέλους τη χημειοθεραπεία μου», ανέφερε σε ένα προσωπικό μήνυμά της που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο της.

«Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια. Η ζωή όπως την ξέρουμε μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια στιγμή και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε την πορεία μας μέσα στην θύελλα και σε άγνωστο δρόμο», πρόσθεσε.

Μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τον χειμώνα η Κέιτ αποσύρθηκε από τα δημόσια καθήκοντά της. Έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της τον Ιούνιο στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου. Τον Ιούλιο παρακολούθησε το τουρνουά τένις του Γουίμπλετον.

Στο πλαίσιο της σημερινής ανακοίνωσης, το Παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολύ προσωπικό βίντεο της Κέιτ με τον Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους, που γυρίστηκε στο Νόρφολκ.

«Το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ιδιαίτερα για εκείνους που βρίσκονται πιο κοντά σου», είπε η Κέιτ. «Με ταπεινότητα, σε φέρνει επίσης αντιμέτωπο με τα δικά σου τρωτά σημεία, με έναν τρόπο που δεν είχες σκεφθεί ποτέ στο παρελθόν και, μαζί με αυτό, με μια νέα οπτική για τα πάντα».

«Πάνω απ’ όλα, αυτό το διάστημα υπενθύμισε στον Ουίλιαμ και σε μένα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα της ζωής, που τόσοι πολλοί από εμάς τα θεωρούμε δεδομένα. Απλώς να αγαπάμε και να μας αγαπούν», συνέχισε.

«Τώρα επικεντρώνομαι στο να κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνω απαλλαγμένη από τον καρκίνο. Μολονότι τελείωσα τη χημειοθεραπεία, η πορεία μου προς την ίαση και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρά και θα πρέπει να συνεχίσω να βιώνω την κάθε μέρα όπως έρχεται. Ωστόσο, ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά και να αναλάβω περισσότερες δημόσιες υποχρεώσεις τους επόμενους μήνες, όποτε μπορώ.

«Παρά τα όσα προηγήθηκαν, μπαίνω σε αυτή τη νέα φάση ανάρρωσης με ανανεωμένη αίσθηση της ελπίδας και της εκτίμησης για τη ζωή. Ο Ουίλιαμ κι εγώ είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που λάβαμε και αντλήσαμε πολλή δύναμη από όλους εκείνους που μας βοηθούν αυτή τη στιγμή. Η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και η συμπόνια όλων ήταν πραγματικά αφυπνιστική.

«Σε όλους αυτούς που συνεχίζουν το δικό τους ταξίδι με τον καρκίνο - παραμένω μαζί σας, στο πλευρό σας, χέρι με χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να βγει φως, οπότε αφήστε αυτό το φως να λάμψει φωτεινό», κατέληξε.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL