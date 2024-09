Ο Ατσάλινος Καουμπόι: Η απίστευτη ιστορία του παραολυμπιονίκη από τη Βραζιλία

Μοναδική είναι η ιστορία του παραολυμπιονίκη από τη Βραζιλία, Φερνάντο Ρουφίνο.

Ο Βραζιλιάνος πρωταθλητής στο Paracanoe Φερνάντο Ρουφίνο, γνωστός ως «Ατσάλινος Καουμπόι», απέδειξε για άλλη μια φορά την απίστευτη ανθεκτικότητά του, αφού επέζησε από άλλη μια σύγκρουση με τον θάνατο. Λίγες εβδομάδες πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το αυτοκίνητο του Rufino καταστράφηκε ολοσχερώς σε μια σοβαρή σύγκρουση. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά απειλητικά για τη ζωή ατυχήματα από τα οποία ο 39χρονος αθλητής έχει επιβιώσει ως εκ θαύματος κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Το ταξίδι του Ρουφίνο διανθίζεται από εμπειρίες κοντά στο θάνατο που θα αποθάρρυναν τους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο ο ίδιος τις αντιμετωπίζει με ακλόνητο χιούμορ. Αναλογιζόμενος τις πολλές αναμετρήσεις του με τη μοίρα, δήλωσε: «Μου αρέσει όταν μου συμβαίνουν κάποια ατυχήματα, γιατί μπορώ να μοιραστώ μια νέα ιστορία της ζωής μου». Η θετικότητά του απέναντι στις αντιξοότητες δεν είναι τίποτα λιγότερο από εμπνευσμένη. Αστειευόμενος σχετικά με το σερί επιβίωσής του, πρόσθεσε: «Μάλλον είμαι ανίκητος και θα πεθάνω όταν μεγαλώσω, γιατί προσπάθησα να πεθάνω όταν ήμουν νέος και μου είναι αδύνατο».

From @TheAthletic: One of Brazil’s most famous Paralympians, Fernando Rufino, is nicknamed "Iron Cowboy." He has defied death on countless occasions.



He was crushed by a bus, trampled by a bull, and struck by lightning – and that's not the half of it.https://t.co/G8bC9PSsRQ