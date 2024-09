Επιστήμονες παρακολουθούσαν επί πέντε μήνες έγκυο καρχαρία: Σοκαρίστηκαν μόλις ανακάλυψαν τι απέγινε (vid)

Η ανακάλυψη ώθησε επίσης τους ερευνητές να επανεξετάσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεγάλων καρχαριών.

Τον Οκτώβριο του 2020, οι επιστήμονες τοποθέτησαν ένα μηχανισμό σε έγκυο καρχαρία για να μάθουν περισσότερα για τη ζωή του ζώου, αλλά δεν περίμεναν ότι η έρευνά τους θα αποκάλυπτε σπάνια στοιχεία θήρευσης μεταξύ μεγάλων καρχαριών.

Αφού παρακολούθησαν τον καρχαρία για πέντε μήνες, ο ιχνηλάτης έδειξε απροσδόκητα κάποια ασυνήθιστη δραστηριότητα τον Μάρτιο του 2021, αποκαλύπτοντας ότι ένας μεγαλύτερος καρχαρίας είχε φάει τον συγκεκριμένο καρχαρία. Η εκπληκτική αυτή ανακάλυψη, που σηματοδοτεί το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό θήρευσης ενός καρχαρία porbeagle στον κόσμο, μοιράστηκε σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Marine Science.

«Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο γεγονός θήρευσης ενός καρχαρία porbeagle οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε η Δρ. Μπρουκ Άντερσον, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και βιολόγος θαλάσσιας αλιείας στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Βόρειας Καρολίνας. Οι καρχαρίες porbeagle, οι οποίοι συναντώνται στον Ατλαντικό και τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό καθώς και στη Μεσόγειο Θάλασσα, είναι γνωστοί για την ασύλληπτη φύση τους. Μπορούν να φτάσουν σε μήκος πάνω από 3,7 μέτρα, να ζυγίζουν μέχρι 230 κιλά και να ζουν μεταξύ 30 και 65 ετών.

Η ανακάλυψη ώθησε επίσης τους ερευνητές να επανεξετάσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεγάλων καρχαριών. Έχουν πλέον εντοπίσει δύο πιθανούς υπόπτους σε αυτό το «μυστήριο δολοφονίας»: έναν μεγάλο λευκό καρχαρία και έναν μικρό καρχαρία μακό. Και τα δύο είδη είναι γνωστά για το μέγεθός τους και τη θηρευτική τους συμπεριφορά, γεγονός που τα καθιστά πιθανούς ενόχους. Η αποκάλυψη αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες βλέπουν τις σχέσεις και τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων ειδών καρχαριών, ρίχνοντας φως σε μια σπάνια τεκμηριωμένη πτυχή της συμπεριφοράς τους.

