Η καλύτερη σειρά του 2005 είναι επιτέλους στο Netflix και θα γίνει το νέο σου «κόλλημα»

Το Prison Break, η σειρά φαινόμενο, είναι πλέον διαθέσιμη στη streaming πλατφόρμα.

Το 2005 ήταν ένα έτος ορόσημο για τις σειρές στην Αμερική. Κι αυτό γιατί έκαναν την πρεμιέρα τους σειρές που στη συνέχεια έγραψαν τη δική τους ιστορία όπως το The Office, το Grey's Anatomy, το How I Met Your Mother και ασφαλώς το Prison Break, η ίσως καλύτερη σειρά εκείνης της χρονιάς.

Σήμερα, 19 χρόνια αργότερα, μπορούμε να την απολαύσουμε ξανά στο Netflix και να δούμε μια νέα γενιά θαυμαστών να την παρακολουθούν όπως εμείς τότε. Το Prison Break με πρωταγωνιστές τους Wentworth Miller και Dominic Purcell είχε 9 εκατομμύρια τηλεθεατές κατά μέσο όρο ανά επεισόδιο στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν πάντως φαίνεται πως η σειρά δε χάνει την αρχική «φλόγα» της, με πολλούς να την ψάχνουν και να θέλουν να την ξαναδούν ακόμη και σήμερα. Και τώρα που είναι διαθέσιμη στο Netflix τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές άλλες σε όλο τον κόσμο, δεν θα ήταν έκπληξη αν τη βλέπαμε να εμφανίζεται στο Top 10 της streaming πλατφόρμα.

Για πολλούς, οι δύο πρώτες σεζόν της ήταν οι καλύτερες και ίσως αυτές με τις οποίες έπρεπε να τελειώσει. Η τρίτη είχε λιγότερα επεισόδια λόγω της απεργίας των συγγραφέων το 2007 και από εκεί και πέρα, τόσο για τους κριτικούς όσο και για το κοινό, η ποιότητα του σεναρίου έπεσε. Ωστόσο, το 2017 και 8 χρόνια μετά το φινάλε του, το Prison Break επέστρεψε με 9 επιπλέον επεισόδια που έτυχαν καλής υποδοχής από το κοινό.

Οι 4 πρώτες σεζόν, καθώς και το ειδικό The Final Break και η συνέχεια του 2017 είναι όλα διαθέσιμα τώρα στο Netflix.

Τι αφορά το Prison Break

Πρόκειται για την ιστορία του Μάικλ Σκόφιλντ, ενός νεαρού που αποφασίζει να ληστέψει μια τράπεζα για να μπει στη φυλακή. Ο λόγος; Ο αδελφός του Λίνκολν κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του αδελφού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ο ίδιος πάντα ισχυριζόταν ότι ήταν αθώος και ο αδελφός του τον πιστεύει.

Έτσι, ο Μάικλ καταστρώνει ένα σχέδιο απόδρασης, αλλά πρέπει να είναι μέσα για να το πραγματοποιήσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα σχέδια του σωφρονιστικού ιδρύματος για να ξέρει από πού μπορούν να περάσουν και ποιες είναι οι ασφαλέστερες περιοχές για να αποδράσουν. Ο μόνος τρόπος για να τα έχει μαζί του είναι στο δέρμα του, οπότε τα κάνει τατουάζ σε όλο του το σώμα για να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Για τους άλλους είναι απλά ανούσια τατουάζ, για εκείνον είναι το κλειδί για να σώσει τη ζωή του αδελφού του.

Ωστόσο, τα προβλήματα στο εσωτερικό της φυλακής και η ανάγκη δημιουργίας συμμαχιών για την επιβίωση θα περιπλέξουν την απόδραση και θα θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον του Μάικλ και του Λίνκολν.