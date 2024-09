Το απροσδόκητο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ για τα γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι στις 15 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια και το δώρο που θα λάβει μόνο αδιάφορο δεν μπορείς να το πεις.

Τα τελευταία χρόνια κάθε άλλο παρά εύκολα ήταν για τον πρίγκιπα Χάρι, ιδίως όσον αφορά τη δημοτικότητά του.

Ο μικρότερος γιος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του βασιλιά Καρόλου Γ' είδε τη δημοφιλία του να μειώνεται σημαντικά από το 2018. Από τη μία πλευρά, η απόφασή του να παντρευτεί τη Μέγκαν Μαρκλ προκάλεσε αντιδράσεις και από την άλλη, οι αποκαλύψεις του για τις εντάσεις με τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη νύφη του Κέιτ Μίντλετον ελάχιστα τον έκαναν αγαπητό στο βρετανικό κοινό. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων δημιούργησε μια μάλλον αρνητική ατμόσφαιρα γύρω του.

Τα πράγματα πήραν τροπή προς το χειρότερο όταν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Αγγλία και να μετακομίσουν μόνιμα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Σαν να μην έφτανε αυτό, η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Spare» λειτούργησε ως κερασάκι στην τούρτα, βγάζοντας στη φόρα μερικά από τα άπλυτα της βασιλικής οικογένειας.

#PrinceHarry is set to receive $8.5 million from #Queen Mother's #trustfund on his 40th birthday, while #PrinceWilliam and #KateMiddleton reportedly feel he is undeserving of the windfallhttps://t.co/h2PSWy1ufp