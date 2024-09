Το τεράστιο ποσό που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στη Φοντάνα ντι Τρέβι: Πώς αξιοποιούνται τα χρήματα (vid)

Σημαντικό είναι το ποσό που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στη Φοντάνα ντι Τρέβι.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα μπαρόκ αριστούργημα του 18ου αιώνα, είναι ένα από τα πιο διάσημα και ευπαρουσίαστα τουριστικά αξιοθέατα στον κόσμο. Βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το σιντριβάνι συχνά περιβάλλεται από πλήθος τουριστών που ανυπομονούν να απαθανατίσουν την ομορφιά του σε φωτογραφίες.

Η γοητεία της Φοντάνα ντι Τρέβι δεν έγκειται μόνο στο μεγαλείο της, αλλά και στην παράδοση αιώνων που έχει γίνει συνώνυμη με αυτήν. Ο θρύλος λέει ότι αν πετάξετε ένα νόμισμα στο σιντριβάνι χρησιμοποιώντας το δεξί σας χέρι πάνω από τον αριστερό σας ώμο, θα επιστρέψετε κάποια μέρα στη Ρώμη. Αυτό το τελετουργικό έχει αγκαλιαστεί από αμέτρητους επισκέπτες όλα αυτά τα χρόνια, ο καθένας από τους οποίους κάνει μια ευχή πριν πετάξει το κέρμα του στο νερό. Η παράδοση έχει διαρκέσει για πολλές γενιές, αποτελώντας ένα αγαπημένο μέρος της εμπειρίας της Φοντάνα ντι Τρέβι.

Τι συμβαίνει με τα κέρματα που πετάγονται στο σιντριβάνι; Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κέρματα συλλέγονται δύο φορές την εβδομάδα και οι πινακίδες γύρω από το σιντριβάνι ενημερώνουν τους επισκέπτες ότι τα χρήματα πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η ίδια η διαδικασία συλλογής έχει γίνει κάτι σαν θέαμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, εργαζόμενοι από την περιφερειακή εταιρεία κοινής ωφέλειας ACEA ισορροπούν στην άκρη του τεράστιου σιντριβανιού, χρησιμοποιώντας μακριές σκούπες και σωλήνες αναρρόφησης για να μαζέψουν τα κέρματα. «Οι εργασίες συλλογής και καθαρισμού πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας του σιντριβανιού», δήλωσε ο Francesco Prisco, διευθυντής της ACEA.

Τα χρήματα που συλλέγονται από τη Φοντάνα ντι Τρέβι χρησιμοποιούνται από την Caritas για τη στήριξη μιας σειράς φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών στη Ρώμη, συμπεριλαμβανομένης μιας τράπεζας τροφίμων, μιας κουζίνας συσσιτίου και διαφόρων προγραμμάτων πρόνοιας που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Αυτή η συνεργασία έχει μετατρέψει την απλή πράξη της ρίψης ενός νομίσματος σε ένα ισχυρό μέσο προσφοράς στην κοινότητα.

Το 2022, η Caritas συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ από το συντριβάνι. Η οργάνωση αναμένει ότι θα έχει συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα το 2023. Το εντυπωσιακό αυτό ποσό υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα της Φοντάνα ντι Τρέβι και τη γενναιοδωρία των επισκεπτών της, οι οποίοι εν αγνοία τους συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς κάθε φορά που συμμετέχουν σε αυτή την αγαπημένη ρωμαϊκή παράδοση.

The Trevi Fountain in Rome has been getting tens of thousands of visitors a day this summer. Rome's City Council is considering charging a fee of two euros to visit the monument in order to prevent overcrowding. pic.twitter.com/WtdX1ZGytk