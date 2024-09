Ιταλία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Πολιτισμού μετά το σκάνδαλο με την Influencer

Νέος υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας ορίστηκε ο δημοσιογράφος Αλεσάντρο Τζούλι, μέχρι τώρα διευθυντής του μουσείου Maxxi της Ρώμης.

Παραιτήθηκε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο, μετά το σκάνδαλο με την Influencer Μαρία Ροζάρια Μπότσια που ταλανίζει τη γειτονική χώρα.

Στη γραπτή επιστολή παραίτησής του την οποία απευθύνει στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο «την ευχαριστεί για το ότι τον υπερασπίστηκε» και προσθέτει ότι «παραιτείται μετά από σειρά ημερών γεμάτων πόνο, μίσος, εξαιτίας ενός μιντιακού συστήματος». Χαρακτηρίζει, δε, την παραίτησή του «οριστική και αμετάκλητη».

Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και Influencer Μαρία Ροζάρια Μπότσια είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι με τον Σαντζουλιάνο «γνωρίστηκαν τον Αύγουστο του 2023 και ότι «τον συνόδευε, με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, και σε μακρινά ταξίδια εκτός έδρας». «Μου έλεγαν πάντα ότι πλήρωνε το υπουργείο, όπως δείχνουν και τα μέιλ που έλαβα από τον υπεύθυνο του γραφείου του υπουργού», είχε δηλώσει.

According to the newspaper Domani, Maria Rosaria Boccia, former aide and mistress of Culture Minister Gennaro Sangiuliano, allegedly downloaded all of the minister's Whatsapp chats.



