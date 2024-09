Τα ανάμεικτα συναισθήματα των θαυμαστών των Linkin Park μετά την επιστροφή του συγκροτήματος (vid)

Με αυτό το νέο ξεκίνημα, οι οπαδοί μένουν να αναρωτιούνται πώς θα ακούγεται το επόμενο κεφάλαιο των Linkin Park και πώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται το συγκρότημα.

Οι θαυμαστές των Linkin Park έχουν ενθουσιαστεί για την πρόσφατη ανακοίνωση του συγκροτήματος για μια νέα παγκόσμια περιοδεία με μια γυναίκα τραγουδίστρια, που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συγκροτήματος.

What a night. What a band. Welcome back Linkin Park 🖤 pic.twitter.com/L7BZeeh8Ek September 6, 2024

Οι θρύλοι του nu metal, οι οποίοι ήταν σχετικά ήσυχοι μετά τον τραγικό θάνατο του εμβληματικού frontman τους Chester Bennington το 2017, επανέρχονται τώρα στο προσκήνιο με ανανεωμένο lineup και ανανεωμένη ενέργεια. Η τραγουδίστρια των Dead Sara, Emily Armstrong, εντάχθηκε επίσημα στους Linkin Park, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που πολλοί οπαδοί και κριτικοί γνώριζαν ότι θα ήταν δύσκολο να καλυφθεί. Δίπλα της, ο συνθέτης και παραγωγός Colin Brittain εντάσσεται επίσης στο συγκρότημα ως νέος ντράμερ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο φρέσκο ταλέντο στο μείγμα.

Η είδηση συνοδεύτηκε από μια σημαντική ανακοίνωση: μια παγκόσμια περιοδεία έξι ημερών και ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «From Zero». Το συγκρότημα κυκλοφόρησε επίσης ένα νέο single, το «The Emptiness Machine», το οποίο προσφέρει στους οπαδούς μια πρώτη ακρόαση του εξελισσόμενου ήχου του συγκροτήματος με τον Armstrong στο τιμόνι. Αυτό οδήγησε σε ένα κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στο X, όπου οι πιο αφοσιωμένοι θαυμαστές του συγκροτήματος μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για τη σημαντική αλλαγή.

I don't think there can ever be a true replacement for Chester but DAYUM Emily Armstrong really is doing him justice.



This is her version of crawling. #LinkinPark pic.twitter.com/OLRmRTLUk1 September 5, 2024

Πολλοί έχουν εκφράσει το θαυμασμό τους για την απόφαση του συγκροτήματος να φέρει μια γυναίκα τραγουδίστρια αντί να προσπαθήσει να αντιγράψει τη μοναδική φωνή του Chester. «Σέβομαι τους Linkin Park, ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να αντιγράψουν τη φωνή του Chester, οπότε δεν προσπάθησαν καν να το κάνουν», έγραψε ένας οπαδός στο X, επικροτώντας την επιλογή να ακολουθήσουν μια διαφορετική κατεύθυνση.

Welcome back, Linkin Park 🖤 “The Emptiness Machine” is out now. pic.twitter.com/7thuWwx0rd — Spotify (@Spotify) September 5, 2024

Για μερικούς, η προσθήκη μιας γυναικείας φωνής είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο ξεκίνημα - είναι ένας τρόπος να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτό που ήταν κάποτε το συγκρότημα, ενώ ταυτόχρονα αγκαλιάζουν αυτό που μπορεί να γίνει. «Λατρεύω την επιλογή μιας γυναίκας τραγουδίστριας. Είναι μια καλή απόφαση», ενθάρρυνε ένας θαυμαστής, συγκρίνοντας την πιθανή επίδραση της Armstrong με εκείνη της Amy Lee, μιας άλλης ισχυρής γυναικείας παρουσίας στον κόσμο του ροκ.

If you can sit down, watch this and not think Emily Armstrong is the perfect fit for the new direction Linkin Park are headed then I can only assume you are deaf



She is incredible! 🔥 pic.twitter.com/9WIXlnBxJ3 — Oli Hope (@ItsJustOlisWork) September 5, 2024

Στον απόηχο αυτών των αλλαγών, είναι σαφές ότι οι θαυμαστές των Linkin Park παλεύουν με μια σειρά συναισθημάτων - από νοσταλγία και θλίψη μέχρι ελπίδα και ενθουσιασμό για το τι πρόκειται να έρθει. Με αυτό το νέο ξεκίνημα, οι οπαδοί μένουν να αναρωτιούνται πώς θα ακούγεται το επόμενο κεφάλαιο των Linkin Park και πώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται το συγκρότημα.