Η Σακίρα εξαπέλυσε επίθεση στο υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας: «Κάηκα δημόσια στην πυρά»

Η διάσημη Κολομβιανή σταρ, Σακρία, εξαπέλυσε επίθεση στο υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας.

Η Σακίρα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ισπανικό υπουργείο Οικονομικών, κατηγορώντας το ότι την αντιμετωπίζει σαν «μάγισσα» που «κάηκε δημόσια στην πυρά» κατά τη διάρκεια της πολύκροτης υπόθεσης φορολογικής απάτης που είχε δημοσιοποιήσει. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι υποβλήθηκε σε μια εκστρατεία εκφοβισμού και διώξεων την οποία συνέκρινε με την Ιερά Εξέταση.

Τα σχόλια της Σακίρα έρχονται σχεδόν ένα χρόνο μετά την ομολογία της σε δικαστήριο της Βαρκελώνης για έξι κατηγορίες φορολογικής απάτης. Τον Νοέμβριο, έκλεισε μια συμφωνία ομολογίας την πρώτη ημέρα της προγραμματισμένης δίκης της, παραδεχόμενη τα αδικήματα με αντάλλαγμα μια ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή και ένα βαρύ πρόστιμο 7,3 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τη συμφωνία ομολογίας, η Σακίρα είχε ήδη κατηγορήσει την ισπανική δικαιοσύνη ότι οργάνωσε μια «εκστρατεία» εναντίον της, υπονοώντας ότι στοχοποιήθηκε άδικα.

