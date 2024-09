Φωτογραφία «μαρτυρά» πως θα είναι το νέο Apple Watch Series X

Δείτε την οθόνη του Apple Watch Series X

To Apple Watch Series X αναμένεται να παρουσιαστεί την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τα iPhone 16, και ένα νέο render έχει ήδη αρχίζει να δημιουργείται με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει.

Ένας leaker εμφάνισε στα social media μάλιστα και μια εικόνα που δείχνει τις διαφορές στην οθόνη του νέου wearable.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει, το Apple Watch Series X αναμένεται να κυκλοφορήσει σε δύο μοντέλα, με το μεγαλύτερο από αυτά να έχει οθόνη 49mm (αντί για 45mm), ενώ το μικρότερο θα μείνει στα ίδια επίπεδα.

Η οθόνη του νέου smart ρολογιού θα είναι επίπεδη και συνολικά δεν θα δούμε τρομερές διαφορές σε επίπεδο σχεδιασμού. Περισσότερα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

It looks like the new Apple Watch 10 will use a flat screen like the Apple Watch Ultra, plus the size is expected to increase by 1mm, bringing the 41mm to 42mm and the 45mm to 46mm pic.twitter.com/uLU7ANBH8W