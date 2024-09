Ο έφηβος μαχαίρωσε θανάσιμα πρώτα τον αδελφό του, ενώ κοιμόταν, και στην συνέχεια την μητέρα και τον πατέρα του οι οποίοι, στο μεταξύ είχαν ξυπνήσει και είχαν μπεί στο υπνοδωμάτιο των παιδιών τους.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ότι ένας δεκαεπτάχρονος δολοφόνησε όλη του την οικογένεια χωρίς να υπάρχει, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κανένα κίνητρο.

Ο νέος θανάτωσε, την νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στο οικογενειακό του σπίτι έξω από το Μιλάνο, την μητέρα του, τον πατέρα του και τον μικρότερο αδελφό του, δώδεκα ετών.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ο δράστης είπε στους εισαγγελείς ότι «στο σπίτι ένιωθε σαν ξένος» και ότι «δεν ένιωθε καλά, αλλά δεν είχε βίαιες διαθέσεις κατά των γονιών ή του αδελφού του». Οι παππούδες του δεκαεπτάχρονου, μιλώντας με τους δημοσιογράφους, τόνισαν ότι "αισθάνονται οίκτο και τον συμπονούν" και πως "είναι διατεθειμένοι να τον συναντήσουν".

Ο έφηβος μαχαίρωσε θανάσιμα πρώτα τον αδελφό του, ενώ κοιμόταν, και στην συνέχεια την μητέρα και τον πατέρα του οι οποίοι, στο μεταξύ είχαν ξυπνήσει και είχαν μπεί στο υπνοδωμάτιο των παιδιών τους.

Όταν οι καραμπινιέροι έφτασαν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογενεια, βρήκαν τον δράστη να κάθεται στον τοίχο της αυλής, σιωπηλό, με το μαχαίρι γεμάτο αίμα, δίπλα στα πόδια του.

A 17-year-old boy from Paderno Dugnano, Italy, confessed to killing his parents & 12-year-old brother in a knife attack after celebrating his father's birthday



The teen cited feeling "oppressed" and "like a foreign body" in his family#RIP 🙏 #TrueCrime pic.twitter.com/bTzJskrQS4