«Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη»: Η έξαρση του τουρισμού έχει δημιουργήσει προβλήματα σε δημοφιλή προορισμό στη Σκωτία (vid)

Σε απόλυτο χάος έχει μετατραπεί ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στη Σκωτία.

Οι κάποτε αποκλεισμένες Fairy Pools της Σκωτίας, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός στο Isle of Skye, έχουν περιέλθει σε «απόλυτο χάος», καθώς η πρωτοφανής κυκλοφοριακή συμφόρηση αφήνει τους επισκέπτες αποκλεισμένους σε πολύωρα μποτιλιαρίσματα. Τοπικές τουριστικές εταιρείες και κάτοικοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους για αυτό που περιγράφουν ως μια αποκαλυπτική εμπειρία για όσους προσπαθούν να φτάσουν στη γραφική τοποθεσία.

Ο Gordon Pearson, ο οποίος διευθύνει την τουριστική εταιρεία WOW Scotland, παρομοίασε την κατάσταση με εμπόλεμη ζώνη, δηλώνοντας ότι η διαδρομή προς το πάρκινγκ Fairy Pools έχει γίνει εφιάλτης για τους τουρίστες. «Οι άνθρωποι που εργάζονται στο πάρκινγκ Fairy Pools είπαν ότι οι επισκέπτες λένε ότι είναι σαν εμπόλεμη ζώνη να οδηγείς εκεί», δήλωσε ο Pearson στην South West News Service (SWNS).

Οι Fairy Pools, που βρίσκονται στο Glen Brittle στο Isle of Skye, είναι μια σειρά από εκπληκτικές πισίνες και καταρράκτες. Κάποτε ήταν ένα κρυφό στολίδι, οι πισίνες έγιναν όλο και πιο δημοφιλείς την τελευταία δεκαετία. Δυστυχώς, η έξαρση του τουρισμού αποκάλυψε τις ανεπαρκείς υποδομές της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντικές κυκλοφοριακές και υλικοτεχνικές προκλήσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα, με έως και 400 οχήματα να έχουν κολλήσει στον στενό δρόμο που οδηγεί έξω από το Glen Brittle. Αυτή η κακοσυντηρημένη διαδρομή έχει γίνει πασίγνωστη για την πρόκληση σκασμένων ελαστικών και τη δημιουργία κυκλοφοριακών συμφορήσεων που θυμίζουν θρίλερ καταστροφής. Ενώ περίπου 200.000 τουρίστες επισκέπτονται τις Fairy Pools κάθε χρόνο, οι υποδομές δεν έχουν συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση, με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος στους δρόμους.

Τα πρόσφατα προβλήματα συμφόρησης επιδεινώθηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες, καθιστώντας το ήδη ύπουλο ταξίδι ακόμη πιο δύσκολο.

