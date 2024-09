Ο George Clooney τοποθετήθηκε για άρθρο που έκανε λόγο για συμβόλαιο εκατομμυρίων: «Είναι κακό να νομίζει κάτι τέτοιο ο κόσμος»

Τα σχόλια του Clooney υπογραμμίζουν ένα ευρύτερο ζήτημα στην κινηματογραφική βιομηχανία, όπου οι διογκωμένες αναφορές μισθών μπορούν να διαστρεβλώσουν την αντίληψη του κοινού και να δημιουργήσουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι κερδίζουν συνήθως οι ηθοποιοί.

Σε πρόσφατη διευκρίνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο George Clooney απάντησε σε παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τις παχυλές αμοιβές που φέρεται να έλαβαν ο ίδιος και ο συμπρωταγωνιστής του Brad Pitt για τους ρόλους τους στην επερχόμενη ταινία του Jon Watts, «Wolfs». Μιλώντας με ειλικρίνεια σε συνέντευξη Τύπου, ο Clooney διόρθωσε τις όλες εικασίες σχετικά με ένα άρθρο των New York Times που υποστήριζε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Pitt πληρώθηκαν περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας για την ταινία. Σύμφωνα με τον Clooney, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο ήταν υπερβολικά και τόνισε την πιθανή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια παραπληροφόρηση στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Wolfs», σε σκηνοθεσία του Jon Watts, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή. Η κωμωδία δράσης ακολουθεί την ιστορία δύο εγκληματολόγων, τους οποίους υποδύονται ο Clooney και ο Pitt, που τυχαία τους ανατίθεται η ίδια δουλειά. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας, οι οποίοι είναι γνωστοί για την πραγματική τους συντροφικότητα, διασκέδασαν το κοινό με τα συνήθη πειράγματά τους και τα διορατικά τους σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ωστόσο, εν μέσω των ανάλαφρων στιγμών, ο Clooney βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί σε αυτό που θεώρησε ότι αποτελεί παραποίηση των μισθών τους. Αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο Pittεπέστρεψαν στην πραγματικότητα ένα μέρος των αποδοχών τους, αφού η προγραμματισμένη κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας απέτυχε, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό μόνο «σε μερικές εκατοντάδες αίθουσες». Ο Clooney αναφέρθηκε στο άρθρο των New York Times και εξέφρασε τις ανησυχίες του:

«[Ήταν] ένα ενδιαφέρον άρθρο και όποια κι αν ήταν η πηγή της για τον μισθό μας, είναι εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από αυτά που αναφέρθηκαν. Και το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή νομίζω ότι είναι κακό για τη βιομηχανία μας αν ο κόσμος θεωρεί ότι αυτό είναι το πρότυπο για τους μισθούς», δήλωσε ο Clooney.

Τα σχόλια του Clooneyυπογραμμίζουν ένα ευρύτερο ζήτημα στην κινηματογραφική βιομηχανία, όπου οι διογκωμένες αναφορές μισθών μπορούν να διαστρεβλώσουν την αντίληψη του κοινού και να δημιουργήσουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι κερδίζουν συνήθως οι ηθοποιοί.

