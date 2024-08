Πέθανε ο διάσημος ράπερ Fatman Scoop: Κατέρρευσε πάνω στη σκηνή

Στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, όπως τη Missy Elliott και την Μαράια Κάρεϊ

Σε ηλικία 53 ετών πέθανε ο Αμερικανός ράπερ Fatman Scoop, λίγη ώρα μετά την κατάρρευσή του επί σκηνής σε εκδήλωση στο Κονέκτικατ.

Ο Fatman Scoop που ήταν γνωστός για το κομμάτι του Be Faithful από το 2003, αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας την ώρα της συναυλίας το βράδυ της Παρασκευής 30 Αυγούστου προκαλώντας αναστάτωση στο κοινό και στους συνεργάτες του.

Rest In Perfection to the legendary Fatman Scoop. If you wasn’t hyped off that You Got Served Intro as a kid I dunno what to tell you pic.twitter.com/aNnaGxRDen