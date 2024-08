Ενθουσιασμένοι οι επιστήμονες: Βρέθηκε σπάνιος σκελετός δεινοσαύρου

Ο τόπος ανακάλυψης αποτελούσε ένα σύνθετο παζλ για τους επιστήμονες, καθώς τα οστά δεν ανήκαν σε έναν μόνο δεινόσαυρο.

Ένα πιθανό νέο είδος δεινοσαύρου αποκαλύφθηκε μετά τη σχολαστική ανακατασκευή των λειψάνων του από μια ομάδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κομητείας του Λος Άντζελες (NHMLAC). Το απολίθωμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι το πρώτο του είδους του, ανακαλύφθηκε στη νοτιοανατολική Γιούτα και έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους παλαιοντολόγους.

Το απολίθωμα δεινοσαύρου ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών, που ανακαλύφθηκε το 2007, βρέθηκε αρχικά μέσα σε ένα «μποτιλιάρισμα» από διάφορα οστά δεινοσαύρων, μεταξύ των οποίων εκείνα από τον Διπλόδοκο, τον Στεγόσαυρο, τον Αλλόσαυρο, τον Καμαρασάυρο και άλλα είδη, σύμφωνα με δημοσίευμα του National Geographic. Ο τόπος ανακάλυψης αποτελούσε ένα σύνθετο παζλ για τους επιστήμονες, καθώς τα οστά δεν ανήκαν σε έναν μόνο δεινόσαυρο. Αντίθετα, αποτελούσαν συνδυασμό τμημάτων από δύο ή περισσότερα προϊστορικά ερπετά που πιστεύεται ότι ανήκαν στο ίδιο είδος.

