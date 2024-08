Περίεργος τύπος πέταξε drone πάνω από το τεράστιο εργοστάσιο της Tesla

Drone πέταξε πάνω από το τεράστιο εργοστάσιο Gigafactory της Tesla και τα πλάνα είναι εντυπωσιακά.

Ένας άνδρας αποφάσισε να πετάξει ένα drone πάνω από ένα εργοστάσιο Gigafactory της Tesla και αποκάλυψε Cybertrucks αξίας 40.000.000 δολαρίων.

Το κλιπ, το οποίο έφερε στο «φως» της δημοσιότητας ο Brad Sloan, δείχνει εκατοντάδες οχήματα έξω από το εργοστάσιο, με τον SupercarBlondie να ισχυρίζεται ότι τα πλάνα αποκαλύπτουν οχήματα αξίας 40.000.000 δολαρίων.

Σίγουρα φαίνεται ότι η παραγωγή του Cybertruck έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο το τελευταίο διάστημα, αφού τα πρώτα αυτοκίνητα καθυστέρησαν αρκετά να φτάσουν στους κατόχους τους.

Ο Musk υποστήριζε πάντα ότι η καθυστέρηση του Cybertruck οφειλόταν στην προσπάθεια της Tesla να ικανοποιήσει τη ζήτηση για τα δημοφιλή Model 3 και Model Y.

More @Cybertruck formations at Giga Texas this morning … looks like they are ready for battle! 📐😎🤠 pic.twitter.com/fBZsCGHR4O