Το εμβληματικό κοκτέιλ του US Open: Το ποσό που συγκεντρώνεται από τις πωλήσεις ξεπερνά το χρηματικό έπαθλο

Το εμβληματικό κοκτέιλ έκανε την εμφάνιση του το 2006 και έκτοτε έχει συνυφαστεί με το US Open.

Το US Open δεν είναι ακόμα ένα Grand Slam, αλλά και ένα μέρος για τους οπαδούς που απολαμβάνουν το πλέον εμβληματικό κοκτέιλ με την υπογραφή του: το Honey Deuce. Από την εμφάνιση του το 2006, αυτό το δροσιστικό ποτό έχει γίνει βασικό στοιχείο του τουρνουά, και το 2023, έφτασε σε νέα ύψη, δημιουργώντας πωλήσεις σχεδόν 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Φτιαγμένο με βότκα Grey Goose, λεμονάδα, λικέρ βατόμουρο και γαρνιρισμένο με μπάλες από πεπόνι που μοιάζουν έξυπνα με μπάλες του τένις, το Honey Deuce έχει συνδυαστεί με το τουρνουά.

The price of the signature drink of the US Open, the Honey Deuce, has increased faster than inflation



In a vacuum, $23 is a wild price to pay for a cocktail, but it does come in a cool souvenir cup and is basically in line with other food & beverage prices at the Open

Φέτος, η τιμή του Honey Deuce αυξήθηκε στα 23 δολάρια, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τους οπαδούς από το να απολαύσουν αυτό το κλασικό ποτό δίπλα στο γήπεδο. Με περίπου 450.000 ποτά που σερβιρίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, το Honey Deuce απέφερε περίπου 9,9 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις - ένα ποσό που ξεπερνάει εκπληκτικά το συνολικό χρηματικό έπαθλο που απονεμήθηκε στους πρωταθλητές του Grand Slam.

As someone who has never been to the US Open, so never had Honey Deuce but can't believe the price, I raise you The Dirty Devil cocktail; the drink of the National Bank Open.



It's sweet, tart and has a refreshing dragon fruit flavor, and only $14 CAD with the memorabilia cup!

Η συνεχής επιτυχία του ποτού αποτελεί απόδειξη της διαρκούς ελκυστικότητας και του έξυπνου branding του. Η δημοτικότητά του αναδεικνύει πώς η εμπειρία του U.S. Open επεκτείνεται πέρα από τους ίδιους τους αγώνες, προσφέροντας στους φιλάθλους μια γεύση πολυτέλειας και παράδοσης με κάθε γουλιά.