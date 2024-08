Το νέο Πεντάγωνο της Τουρκίας θα είναι μεγαλύτερο από αυτό των ΗΠΑ: Θα εργάζονται 15.000 άνθρωποι σε 890.000 τ.μ. (vid)

Το αρχηγείο θα είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων αμυντικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων μέτρων κυβερνοασφάλειας.

Στην καρδιά της Άγκυρας, μια μνημειώδης κατασκευή παίρνει σάρκα και οστά, συμβολίζοντας τις αυξανόμενες στρατιωτικές φιλοδοξίες και τις στρατηγικές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Με την προσωρινή ονομασία «Crescent Star», αυτή η υπερσύγχρονη εγκατάσταση θα ενώσει το Υπουργείο Άμυνας και τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσα σε ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης στον κόσμο.

Τοποθετημένο σε μια τεράστια έκταση 12,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στο Etimesgut της Άγκυρας, το συγκρότημα «Crescent Star», που ονομάστηκε «Πεντάγωνο της Τουρκίας», αντιπροσωπεύει ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον της άμυνας της Τουρκίας. Τα θεμέλια αυτού του εκτεταμένου συγκροτήματος τέθηκαν από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Αυγούστου του 2021 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2025, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sabah.

Türkiye’s Joint Command Centre is to open in 2025.



The building is larger than the US Pentagon and has bunkers more than 1km underground.



It will serve as the Command & Control Centre for the Turkish Armed Forces. pic.twitter.com/ptTGGHPqMq