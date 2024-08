Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΡΤ

Ο γνωστός και πολύ έμπειρος δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Γιάννης Παπαδόπουλος αναλαμβάνει στην ΕΡΤ τη θέση του Κωνσταντίνου Ζούλα, που με τη σειρά του αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος στον ΣΚΑΙ.

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας φεύγει και ο Γιάννης Παπαδόπουλος έρχεται στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής ως επόμενος πρόεδρος της ΕΡΤ.

O Γιάννης Παπαδόπουλος έχει σπουδάσει Kλασσική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο London Schools of Economics (BSc), International Business Administration στο SOAS University of London (MSc) και Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνία στο University of Leicester (PhD candidate).

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ» και στη συνέχεια εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης επί της ύλης, κοινοβουλευτικός, διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης, αρχισυντάκτης καθώς και διευθυντής στις εφημερίδες «Ειδήσεις», «Ελεύθερος Τύπος», «Πρώτη», «Απογευματινή», «Απογευματινή της Κυριακής», «Realnews», «Αγορά». Επίσης, ως παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών στην ΕΡΤ2, στην ΕΡΤ1, στον ΑΝΤ1, στον Alpha, στον Real Fm, στο Blue Sky, στο Open, στον ΣΚΑΪ και στον ΣΚΑΪ 100.3.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικών αποστολών, ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει επισκεφθεί περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική. Έχει καλύψει πολυάριθμες Συνόδους Κορυφής της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Έχει διατελέσει στέλεχος του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας επί θητείας Στεφανόπουλου, Παπούλια, Παυλόπουλου. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και της ‘Eνωσης Ευρωπαίων Διευθυντών Επικοινωνίας (European Association of Communication Directors).

Μέχρι τώρα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.