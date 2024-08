Ένας φαλακρός αετός καταβρόχθισε ρακούν: «Ήταν πολύ χοντρός για να πετάξει»

Άναυδοι έμειναν οι διασώστες στο Μιζούρι όταν βρήκαν ένα φαλακρό αετό να μην μπορεί να πετάξει.

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα πρόσφατα στο Wilson's Creek National Battlefield στο Μιζούρι, όπου ένας φαλακρός αετός βρέθηκε καθηλωμένος στο έδαφος - όχι λόγω τραυματισμού, αλλά επειδή είχε παραφάει σε σημείο που δεν μπορούσε πλέον να πετάξει.

Το Υπουργείο Προστασίας του Μιζούρι έλαβε αρχικά αναφορές για έναν τραυματισμένο φαλακρό αετό στην ιστορική τοποθεσία του Εμφυλίου Πολέμου. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, οι διασώστες ανακάλυψαν ότι η αλήθεια ήταν πολύ πιο απλή - ο αετός ήταν απλώς «πολύ χοντρός για να πετάξει». Το πουλί είχε καταβροχθίσει ένα ρακούν, με αποτέλεσμα να είναι πολύ βαρύ για να απογειωθεί.

