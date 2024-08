Η Γαλλία χάνει deal δισεκατομμυρίων για πώληση Rafale στα ΗΑΕ λόγω της σύλληψης του CEO του Telegram

Η κίνηση των ΗΑΕ να σταματήσουν τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη σηματοδοτεί μια πιθανή ένταση στις σχέσεις τους με τη Γαλλία και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον αυτής της σύμβασης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποσύρθηκαν απροσδόκητα από τις διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία σχετικά με την αγορά 80 μαχητικών αεροσκαφών Rafale μετά τη σύλληψη του Pavel Durov, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, από τις γαλλικές αρχές.

Αυτή η ξαφνική απόφαση θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες τόσο για τη γαλλική αμυντική βιομηχανία, η οποία κινδυνεύει να χάσει ένα προσοδοφόρο συμβόλαιο, όσο και για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

🚨#BREAKING: The United Arab Emirates has completely FROZEN the implementation of a contract to purchase 80 fighter jets from France following the arrest of Pavel Durov! pic.twitter.com/8pN4FdXHay — The Saviour (@stairwayto3dom) August 27, 2024

Η κίνηση των ΗΑΕ να σταματήσουν τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη σηματοδοτεί μια πιθανή ένταση στις σχέσεις τους με τη Γαλλία και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον αυτής της σύμβασης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα αεροσκάφη Rafale, που κατασκευάζονται από την Dassault Aviation, είναι από τα πιο προηγμένα στον κόσμο και η συμφωνία θεωρήθηκε σημαντικό επίτευγμα για τον γαλλικό αμυντικό τομέα.

📹📸 #UAE- The United Arab Emirates has frozen its contract to purchase 80 Rafale fighter jets from France worth a staggering €17 billion over the arrest of Telegram owner Pavel Durov

Via @savunmaisleri pic.twitter.com/BRzF2y8bfX — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) August 27, 2024

Ο Pavel Durov, μια εξέχουσα προσωπικότητα στον κόσμο της τεχνολογίας, συνελήφθη πρόσφατα από τις γαλλικές αρχές και η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των ΗΑΕ να υπαναχωρήσουν από τη συμφωνία. Ο Durov είναι γνωστός για τη σθεναρή του στάση όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ελευθερία της έκφρασης και η σύλληψή του προκάλεσε ανησυχίες σε πολλούς, ιδίως δεδομένου ότι τα κεντρικά γραφεία της Telegram βρίσκονται στα ΗΑΕ.

Η απόφαση των ΗΑΕ αποτελεί έκπληξη για πολλούς παρατηρητές, οι οποίοι ανέμεναν ότι η συμφωνία Rafale θα ενίσχυε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, η σύλληψη του Durov εισήγαγε μια απροσδόκητη τροπή, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι γεωπολιτικές και νομικές ενέργειες μπορούν να επηρεάσουν τις διεθνείς αμυντικές συμφωνίες.