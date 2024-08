Η Χ ετοιμάζει τη δική της πλατφόρμα video-κλήσεων

Η X ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το Zoom και το Teams

Η X ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω τον χαρακτήρα της πλατφόρμας της και έτσι θα προσθέσει στο επόμενο διάστημα και τη λειτουργία X Conference, έναν μηχανισμό για video-κλήσεις με πολλά άτομα.

Κάτι τέτοιο αναφέρει ανάρτηση εργαζομένου της και αυτό που θα δουν οι χρήστες θα θυμίζει σε πολλά το Zoom.

Ο Chris Park σημείωσε πως το εργαλείο αυτό δοκιμάζεται εσωτερικά και ανέβασε και μάλιστα μια φωτογραφία του.

Η Χ θα προσπαθήσει έτσι να ανταγωνιστεί τα Zoom, Teams και Google Meet, θέλοντας να προσφέρει τα πάντα μέσα από το περιβάλλον της.

Ο αναλυτής Nima Owji εντόπισε το εν λόγω χαρακτηριστικό πριν από μερικές εβδομάδες και εντόπισε στον κώδικά του πως θα υποστηρίζει spatial audio και σύστημα υποτιτλισμού.

Μένει να δούμε τι χαρακτήρα θα δώσει η ομάδα του Elon Musk σε αυτό το χαρακτηριστικό και πότε θα το προσφέρει στους χρήστες.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.



Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly... Microsoft Teams



Minimal feedback that is likely coming:

- better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C