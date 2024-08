Δασκάλα στη Νέα Υόρκη παράτησε τη δουλειά της για να σερβίρει φτερούγες κοτόπουλου: «Βγάζω 1.000 δολάρια σε δύο ημέρες» (vid)

Μια εκπαιδευτικός αποφάσισε να αφήσει τις αίθουσες και να σερβίρει στο περιβόητο Hooters. Εκεί κερδίζει περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με την παλιά της δουλειά.

Για πολλούς εκπαιδευτικούς, το έργο της διδασκαλίας δεν είναι τόσο εύκολο, όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Ωστόσο, για ορισμένους, η πραγματικότητα του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών αμοιβών και του υψηλού στρες, τους οδηγεί να αναζητήσουν μια άλλη απασχόληση.

Η Allinson Chavez, πρώην καθηγήτρια γυμνασίου από το Queens, είναι μια τέτοια εκπαιδευτικός που έκανε μια τολμηρή αλλαγή καριέρας, ανταλλάσσοντας την τάξη με μια δουλειά στο Hooters, όπου τώρα σερβίρει φτερούγες κοτόπουλου και κερδίζει πολλά περισσότερα.

Allinson Chavez, a former teacher, switched to working at Hooters due to low pay and burnout in education



