Αμερικανίδα Youtuber αποκάλυψε το πιο «αντιαισθητικό» χόμπι που μπορεί να έχει ένας άντρας και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις (vid)

Η YouTuber Liz Wheeler μετά από μια περίεργη δήλωση κατάφερε να ενοχλήσει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.

Σάλο προκάλεσε στον κόσμο του διαδικτύου μια δήλωση μιας Αμερικανίδας youtuber, αφού αποκάλυψε το πιο «αντιαισθητικό χόμπι» που μπορούν να έχουν οι άνδρες.

Σε μια ευρέως πολωτική ανάρτηση, εμφανίστηκε να δείχνει μια εικόνα που καταγράφει ποια είναι «τα λιγότερο ελκυστικά χόμπι για τους άνδρες σύμφωνα με τις γυναίκες».

Το γράφημα έδειξε ότι από μια βαθμολογία 100, το να παίζεις βιντεοπαιχνίδια συγκέντρωσε 90 τοις εκατό. Δηλαδή, εμφάνισε τα βιντεοπαιχνίδια ως το πιο αντιαισθητικό χομπι που μπορούν να έχουν οι άνδρες.

This is 💯 true. Men playing video games is peak unattractive. Beyond red flag. Like dealbreaker zone. It’s weird that so many dudes don’t get this. pic.twitter.com/nJcNiVPr8T