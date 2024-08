Την Τετάρτη (28/08) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα η πολυαναμενόμενη επιστροφή των «Oasis»!

Οι «OASIS» ετοιμάζουν την μεγάλη επιστροφή και πρόκειται να την ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα. Το βράδυ του Σαββάτου (24 Αυγούστου), ένα δημοσίευμα υποστήριξε ότι το ιστορικό ροκ συγκρότημα σχεδίαζε την επανένωση του για το 2025, ενώ ετοιμάζεται για δύο τεράστιες συναυλίες στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο.

Σήμερα (25/08), νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Liam και ο Noel Gallagher φαίνεται να έχουν βάλει στην «άκρη» τις διαφορές τους και να έχουν υπογράψει μια μυστική συμφωνία για να ξεκινήσουν μια παγκόσμια περιοδεία. Η αμοιβή τους θα φτάσει τις 50 εκατομμύρια λίρες!

Σύμφωνα με τη DailyMail, αυτό το «τρελό» ποσό κατάφερε να πείσει τα μαλωμένα αδέλφια Noel και Liam να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να ξαναβρεθούν μαζί στη σκηνή 15 χρόνια μετά το «διαζύγιο» τους.

Οι γνώστες της βιομηχανίας είναι απολύτως σίγουροι ότι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι γεγονός η επιστροφή του μεγαλύτερου συγκροτήματος της brit-pop, δηλώνοντας στους Sunday Times ότι το Wembley Stadium είναι κλεισμένο για 10 βραδιές, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των οκτώ συναυλιών της Taylor Swift.

Η συγκεκριμένη περιοδεία αναμένεται να είναι η κορυφαία στην ιστορία των βρετανικών συναυλιών! Το Heaton Park στο Μάντσεστερ και το Wembley Stadium στο Λονδίνου έχουν προταθεί ως τόποι διεξαγωγής των μαζικών συναυλιών που θα γράψουν ιστορία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το συγκρότημα θα ανακοινώσει επίσημα την επανασύνδεση τις επόμενες ημέρες, καθώς την Τετάρτη συμπληρώνονται 15 χρόνια από την αποχώρηση του Noel από το συγκρότημα.

Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990, έγινε διάσημο με επιτυχίες όπως το Wonderwall, το Don't Look Back In Anger και το Stop Crying Your Heart Out.

Με την πάροδο του χρόνου το συγκρότημα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στη βρετανική μουσική ιστορία πριν από τη διάλυσή τους το 2009.