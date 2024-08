Tο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο συνεχίζει το ταξίδι του και όλοι ρωτάνε ακριβώς το ίδιο πράγμα (vid)

Το Icon of the Seas έφτασε πρόσφατα στο λιμάνι του Μαϊάμι, με τα πλάνα της άφιξης να είναι εντυπωσιακά.

Όλος ο κόσμος έχει ακριβώς την ίδια απορία μετά τα πλάνα από την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Icon of the Seas» σε λιμάνι των ΗΠΑ. Το Icon of the Seas - γνωστό και ως το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο - έχει γίνει πρωτοσέλιδο από τότε που ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι, καθώς οι άνθρωποι απλά δεν μπορούν να πιστέψουν το μέγεθός του.

Το πλοίο της Royal Caribbean International απέπλευσε για πρώτη φορά στις 27 Ιανουαρίου και δεν έχει σταματήσει να εκπλήσσει τον κόσμο ακόμη και σήμερα, τόσους μήνες μετά...

Με μήκος 364,75 μ, το Icon αναφέρεται συχνά ως «ιστιοπλοϊκή πόλη», χάρη στο γεγονός ότι διαθέτει υδάτινο πάρκο, μίνι εμπορικό κέντρο και ακόμη και παγοδρόμιο. Διαθέτει 18 καταστρώματα και 2.867 πολυτελή δωμάτια, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 6.988 επισκέπτες, αλλά και 2.300 μέλη πληρώματος.

Η κατασκευή του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο έλαβε χώρα στη Γαλλία, στα ναυπηγεία της Saint-Nazaire και χρειάστηκε περισσότερα από τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Το πλοίο βιντεοσκοπήθηκε πρόσφατα κατά την άφιξή του στο λιμάνι του Μαϊάμι, επιδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το πρωτοφανές μέγεθός του. Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την πλειονότητα των θεατών να είναι απολύτως μπερδεμένοι με το πώς ένα πλοίο αυτού του μεγέθους μπορεί να επιπλέει στη θάλασσα.

The World's Largest Cruise Ship, 'Icon Of The Seas' pic.twitter.com/ptqng4nJLR — Curious in dreams (@toherefromthere) August 21, 2024

«How tf does this float», έγραψε ένα άτομο στο X, ενώ ένα δεύτερο άτομο πρόσθεσε: «Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Icon of the Seas, ας μου πει κάποιος πώς καταφέρνει αυτό το πράγμα να επιπλέει».

«Θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε με ένα δισεκατομμύριο διαφορετικούς τρόπους... Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να επιπλέει», σχολίασε ένα άλλο άτομο.