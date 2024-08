Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Γερμανίας, λόγω επίθεσης άνδρα με μαχαίρι σε περαστικούς, στο φεστιβάλ της πόλης στο Σόλινγκεν.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ της πόλης στο Σόλινγκεν της Γερμανίας, αφήνοντας πίσω του θύματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων dpa, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 650η επέτειο της πόλης, στη δυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

🚨🚨BREAKING NOW:



An Arab immigrant stabbed 9 Germans at a festival in Solingen, Germany. Several deaths were reported.



A large number of police and helicopters were sent to the area. The criminal escaped. pic.twitter.com/QGzDjtxYO5