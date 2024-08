Για ακόμα μια φορά, η Balenciaga βρίσκεται στο στόχαστρο για τις υπερβολικές τιμές στα ρούχα της και όχι μόνο.

Η Balenciaga προκάλεσε για άλλη μια φορά διαμάχη στον κόσμο της μόδας με το τελευταίο της δημιούργημα: ένα μπλουζάκι με πολλές στρώσεις που κοστίζει το απίστευτο ποσό των 1.200 ευρώ. Η δημιουργία της πολυτελούς μάρκας, η οποία περιλαμβάνει τρία tank tops ραμμένα μεταξύ τους, άφησε πολλούς λάτρεις της μόδας άναυδους, πυροδοτώντας μια έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το tank top, το οποίο διατίθεται στον ιστότοπο πολυτελών αγορών Net-a-Porter, περιγράφεται ως «στυλ από τις αρχές της δεκαετίας του '80», ένα νοσταλγικό νεύμα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν τέτοιες πολυεπίπεδες εμφανίσεις ήταν στη μόδα. Ωστόσο, αυτό που έχει τραβήξει πραγματικά την προσοχή του κόσμου δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός, αλλά και η υπέρογκη τιμή που συνδέεται με αυτό που πολλοί θεωρούν ως ένα απλό και ξεπερασμένο στυλ.

Balenciaga is selling a $1500 layered lacy tank top straight out of 2003 Abercrombie & Fitch pic.twitter.com/uqKwFR5f6t