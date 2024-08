Η απόφαση για την αποφυλάκιση του Raoul έχει προκαλέσει οργή, εγείροντας ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης.

Ένας διαβόητος κλέφτης, ο επονομαζόμενος «Αντεροβγάλτης των Ρόλεξ», αθωώθηκε παρά τη συμμετοχή του σε βίαιη απόπειρα ληστείας στο Mayfair του Λονδίνου, χάρη στο συνεχιζόμενο ζήτημα του υπερπληθυσμού των φυλακών.

Ο Walid Raoul, 30 ετών, συμμετείχε σε μια θρασύτατη απόπειρα να κλέψει ένα ρολόι Patek Philippe αξίας 50.000 λιρών από τον επιχειρηματία Mark Beard, καθώς αυτός και η σύζυγός του, Annli, επέστρεφαν στο ξενοδοχείο Connaught.

Expecting jail sentence, serial robber Walid Raoul blew a kiss to his partner from the dock after a judge said his offence 'passed the custody threshold.' But he was spared jail because of 'prison overcrowding.' https://t.co/xIkeuArNlh pic.twitter.com/l4T2QW928V