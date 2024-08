Επιστήμονες απάντησαν στο γιατί δισεκατομμύρια καβούρια εξαφανίστηκαν από την Αλάσκα

Η εξαφάνιση των καβουριών του χιονιού είναι κάτι περισσότερο από μια απλή απώλεια για τους ψαράδες- σηματοδοτεί μια ευρύτερη, πιο ανησυχητική αλλαγή στο οικοσύστημα της Αρκτικής

Το 2022, η εξαφάνιση δισεκατομμυρίων καβουριών από τη θάλασσα Bering κοντά στην Αλάσκα προκάλεσε σοκ στην αλιευτική κοινότητα αλλά και σοβαρές ανησυχίες στους επιστήμονες.

Αρχικά, η υπεραλίευση αποκλείστηκε ως αιτία και η προσοχή στράφηκε στα όλο και πιο θερμά νερά της περιοχής. Τώρα, μια νέα έρευνα προσφέρει περισσότερα στοιχεία που εξηγούν αυτό το πρωτοφανές γεγονός: τμήματα της θάλασσας υφίστανται μια βαθιά μεταμόρφωση λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) υπογραμμίζει τις ανησυχητικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Η έρευνα δείχνει ότι οι θερμότερες συνθήκες χωρίς πάγο, που είναι πιο χαρακτηριστικές για αυτές τις περιοχές, έχουν γίνει περίπου 200 φορές πιο πιθανές στη νοτιοανατολική περιοχή από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη της ευρείας καύσης ορυκτών καυσίμων. Αυτή η μετατόπιση όχι μόνο μεταβάλλει το τοπικό οικοσύστημα, αλλά έχει επίσης καταστροφικές επιπτώσεις στα είδη που εξαρτώνται από τις ψυχρές, αρκτικές συνθήκες για να επιβιώσουν.

Poor crabs 🥺🥺Scientists have more evidence to explain why billions of crabs vanished around Alaska - CNN https://t.co/JL0Bfg8khU