Πέθανε ο Σφεν, ο διάσημος γκέι πιγκουίνος: Ο σύντροφος του άρχισε να τραγουδάει μόλις είδε τη σορό του (vid)

Πέθανε το έτερον ήμισυ του Μάτζικ, που μαζί αποτελούσαν το διάσημο ομόφυλο ζευγάρι.

Ο Σφεν, ο διάσημος γκέι πιγκουίνος, απεβίωσε νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ενυδρείο Θαλάσσιας Ζωής του Σίδνεϊ, αφήνοντας πίσω του τον σύντροφό του, Μάτζικ.

Το ζευγάρι των πιγκουίνων είχε γίνει διεθνές σύμβολο της αγάπης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου το 2018, όταν το προσωπικό του ενυδρείου παρατήρησε τα δύο αρσενικά να χτίζουν μαζί μια φωλιά. Σε μια συγκινητική χειρονομία, το προσωπικό τους έδωσε ένα αυγό για επώαση, γεγονός που εδραίωσε τον δεσμό τους και τους έφερε ευρεία προσοχή.

Sphen, a famous gay penguin from Sydney, has died at the age of 11.



His partner Magic was taken to see Sphen so he could process his death, he reportedly started “singing” once he saw his partner's body. The two penguins raised two chicks together. pic.twitter.com/URSJLfbjrp