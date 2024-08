Η Kamala Harris έκανε κανάλι στο Twitch: Η ψηφιακή στρατηγική για να προσεγγίσει νεότερες ηλικίες

Με αυτό το τελευταίο ψηφιακό εγχείρημα, η εκστρατεία της Harris διπλασιάζει τις προσπάθειές της να προσελκύσει την προσοχή και την υποστήριξη της νέας γενιάς ψηφοφόρων.

Σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη σύνδεση με τους νεότερους ψηφοφόρους, η εκστρατεία της Kamala Harris εγκαινίασε το δικό της κανάλι στο Twitch. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής για την προσέγγιση και τη δέσμευση κοινού με το οποίο είναι όλο και πιο δύσκολο να συνδεθεί μέσω των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Το κανάλι στο Twitch, που λειτουργεί με το ψευδώνυμο «kamalaharris», πρόκειται να μεταδώσει ζωντανά την ομιλία της αυτή την Πέμπτη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασικό μέρος των προσπαθειών της εκστρατείας να μεταφέρει το μήνυμα της Harris απευθείας στους ψηφοφόρους, ιδίως στις νεότερες δημογραφικές ομάδες που είναι ενεργές στις πλατφόρμες streaming.

Ο Seth Schuster, εκπρόσωπος της εκστρατείας της Harris, τόνισε τη σημασία της προσαρμογής στο εξελισσόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η ψηφιακή ώθηση της εκστρατείας είναι σημαντική, με περισσότερους από 175 υπαλλήλους να ασχολούνται με την ψηφιακή οργάνωση, τη δημιουργία περιεχομένου και την ψηφιακή διαφήμιση. Αυτή η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει: ο λογαριασμός της εκστρατείας στο TikTok, KamalaHQ, είδε τον αριθμό των οπαδών του να πενταπλασιάζεται την εβδομάδα αφότου η Harris έγινε η επικρατέστερη υποψήφια των Δημοκρατικών. Το περιεχόμενο που επικεντρώνεται στη Harris στην πλατφόρμα έχει έκτοτε συγκεντρώσει πάνω από 232 εκατομμύρια προβολές και 33 εκατομμύρια likes.

Το λανσάρισμα του καναλιού στο Twitch είναι μόνο μία πτυχή της ολοκληρωμένης διαδικτυακής παρουσίας της εκστρατείας της Harris, η οποία περιλαμβάνει επίσης πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το TikTok, το X (πρώην Twitter) και το YouTube.

SCOOP: The Kamala Harris campaign is launching an official Twitch channel where it will stream the VP's acceptance speech tonighthttps://t.co/D6vL0xDNuA